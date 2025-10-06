Autoridades federales detienen a “Don José”, líder de célula criminal en Durango

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Autoridades federales detuvieron a seis personas, entre ellas José Luis “N”, alias “Don José”, identificado como líder de una célula criminal que operaba en la región, durante cinco cateos simultáneos ejecutados en el municipio de Durango.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de investigaciones relacionadas con secuestro y tráfico de personas.

De acuerdo con información oficial, los agentes federales realizaron trabajos de inteligencia y vigilancia en cinco inmuebles ubicados en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, donde reunieron datos de prueba que permitieron obtener órdenes de cateo emitidas por un juez de control.

Durante los cateos se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta. Los seis detenidos, entre ellos el presunto líder criminal, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien definirá su situación jurídica.

Los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades, mientras que el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de continuar los operativos coordinados para desarticular células criminales y recuperar la seguridad en la región.

En una operación encabezada por el Ejército Mexicano @Defensamx1 y @FGRMexico detuvieron en Durango a 6 personas, entre ellas a José Luis “N”, alias “Don José”, quien cuenta con orden de aprehensión y es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona… pic.twitter.com/hgq4LJylJ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2025

Este operativo se suma a una serie de acciones de alto impacto realizadas en Durango durante las últimas semanas, estado identificado como territorio del grupo criminal “Los Mayos”.

El mes pasado, la Secretaría de Marina desmanteló un laboratorio clandestino en Cupia, donde se aseguraron 2.7 toneladas de metanfetamina y precursores químicos, con una afectación estimada en 279 millones de pesos.

Días después, en Carricitos, fuerzas federales localizaron dos laboratorios con 21 toneladas de droga procesada, valuadas en más de 6 mil 500 millones de pesos. Más tarde, la Fiscalía General de la República, en coordinación con las mismas instituciones, llevó a cabo tres cateos en la capital duranguense, donde se aseguraron más de 2 mil costales con sustancias químicas, marihuana y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.

Con esta nueva operación, sumarían cinco golpes federales en menos de un mes contra las redes criminales asentadas en Durango, acumulando una afectación superior a los 6 mil 800 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Las autoridades federales aseguraron que los operativos continuarán, enfocándose en la producción de drogas sintéticas, el tráfico de personas y otros delitos de alto impacto que afectan la seguridad de la región.