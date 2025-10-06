Detienen en Chiapas al tiktoker “Tío Majinboo” por presuntos delitos contra privacidad sexual

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó la detención de Danier Alonso “N”, tiktoker chiapaneco conocido en redes sociales como “Tío Majinboo”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el ahora indiciado se encuentra vinculado a la difusión, a través de redes sociales y plataformas de internet, de videos grabados sin consentimiento en la llamada Zona Galáctica, un área de tolerancia ubicada en la periferia de Tuxtla Gutiérrez.

En el material se expone la identidad de trabajadoras sexuales y asistentes al lugar, lo que generó fuerte indignación social.

El fiscal señaló que Danier Alonso “N” ingresó al sitio con equipo de grabación y filmó de manera clandestina a personas que acudían a ese espacio, violando su derecho a la privacidad.

“No vamos a tolerar que se exponga la vida y la privacidad de las personas. Por eso el responsable de este caso, que fue muy mediático, ya se encuentra enfrentando la justicia”, afirmó en una trasmisión en vivo.

El detenido, quien operaba bajo el seudónimo “El Hombre X” en redes sociales, fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que responda por sus actos.

La identidad de “El Hombre X” generó especulación durante varios días hasta que se confirmó que se trataba de “Tío Majinboo”, un conocido creador de contenido en TikTok, famoso por sus transmisiones en vivo y videos virales en Tuxtla Gutiérrez.

Con más de un millón de “me gusta” en la plataforma y colaboraciones con influencers locales como Alonso Paxtor y Jocsan, el caso tomó mayor notoriedad en redes sociales.

Días antes de su detención, el influencer había negado entre lágrimas ser el responsable de la cuenta “Señor X”, asegurando ser víctima de difamación. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía confirmaron que él administraba el perfil desde donde se divulgaban los contenidos ilegales.

Ahora, el popular tiktoker enfrenta un proceso legal por la presunta violación a la privacidad de decenas de personas, en un caso que ha generado amplio debate sobre los límites del contenido en redes sociales y la responsabilidad de los influencers.