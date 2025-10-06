Fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís dejan cinco muertos en Michoacán

MORELIA, Mich., (Apro).- Al término de las fiestas patronales del municipio de Peribán, tres hombres perdieron la vida luego de una riña en la que fueron baleados al parecer por un solo agresor armado que huyó antes de que llegaran las autoridades.

Este es el segundo ataque que se da en el marco de las fiestas patronales tradicionales que suelen celebrarse en los municipios y rancherías en honor a San Francisco de Asís.

El sábado 4 de octubre, en el municipio de Tepalcatepec ocurrió igualmente un ataque armado durante las fiestas patronales, que cobró la vida de una pareja (un hombre y una mujer) que despachaba comida. Los agresores de este hecho llegaron a disparar en la plaza principal del pueblo mientras familias enteras disfrutaban de la música, los juegos mecánicos y el baile.

Las víctimas fueron identificadas como Jessica Esmeralda V., de 27 años y Francisco Javier H., de 26 años, ambos padres de tres menores y que según testigos, fueron atacados de manera directa.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad en el estado, el ataque en Peribán ocurrió en la comunidad de San Francisco, al final de la actuación de un grupo musical y al cierre de las festividades del santo patrono del pueblo, San Francisco de Asís.

Presuntamente, el agresor convivía durante la madrugada con sus víctimas y en un momento determinado comenzaron una pelea que terminó con un ataque a balazos en contra de Jesús A. de 26 años; Emir Alonso S., de 55; y de Mario B., de 59 años, quienes perdieron la vida.

La policía comunal de esta tenencia (San Francisco), acudió de inmediato pero las autoridades de la Fiscalía General del estado tardaron varias horas en arribar al lugar, lo que dio pie a que el atacante se diera a la fuga y no se pudieran recabar testimonios directos.

Este lunes estaba prevista una festividad más para el cierre de las fiestas patronales pero fue cancelada por el ayuntamiento y el comité organizador.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), señaló en un comunicado que “es responsabilidad de los ayuntamientos locales cuidar la seguridad pública en eventos multitudinarios” y resaltó que es necesario se controle el consumo de alcohol y la portación de armas de fuego sobre todo en eventos especiales.

Peribán de Ramos se localiza a unos 300 kilómetros de Morelia y colinda con el municipio de Tancítaro, una zona aguacatera por excelencia, asolada también por el crimen organizado.

Las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís en Michoacán es una de las festividades de mayor arraigo religioso, que marca el final de las cosechas y el inicio del otoño, pero también se le relaciona con los animales de granja y/o domesticados, y el santo patrono de los pobres y la naturaleza.