Sujetos armados golpean, balean y esposan a policía de Hidalgo a su patrulla; después dejan manta

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un elemento de la policía municipal de Tepeji del Río, Hidalgo, fue bajado de su patrulla a golpes por hombres con rifles de asalto; después, sometido en el piso, donde continúo la agresión. “No lo maten, no lo maten”, ordenó uno de los presuntos sicarios, quienes al marcharse rafaguearon la patrulla y, entre los disparos, hirieron al agente en la pierna.

Con las armas, también habían roto el parabrisas y los cristales tanto de piloto como del copiloto de la unidad municipal. Sobre el cofre, dejaron una manta que igualmente fue colocada en otras partes del municipio. En ella, se dirigen a la presidenta Tania Valdez Cuellar y a su jefe de la policía Isidoro Roa Arvizu: “cumplan con los acuerdos pagados y los acuerdos que se hicieron en campaña”, dice, además de acusar presuntos actos de corrupción.

La escena, que comienza con la demanda de “Bájate, bájate” al oficial, a quien le apuntaron con las armas de fuego, para, después, cuando abre la puerta, golpearlo en el piso, quedó en un video grabado por los propios agresores, después difundido en redes sociales.

Posteriormente, el policía José Abraham R. A. fue hallado sujeto con sus propias esposas a su patrulla, la 103, con un impacto de bala a la altura del tobillo de su pie derecho, en el mismo sitio de los hechos: la carretera El Salto en Tepeji, frente a la gasolinera Soyaja.

En un comunicado, el ayuntamiento de Tepeji del Río reprobó “enérgicamente” la agresión con arma de fuego de la que fue objeto el elemento de su corporación durante la madrugada de este lunes; asimismo, argumentó que “ante el inicio de investigaciones judiciales, este gobierno se abstiene de proporcionar más detalles por la reserva que la ley establece”.

No obstante, acusó un presunto intento de “desestabilización” al municipio, sin que precisara a quiénes señalaba directamente: “Se confía en el apoyo y la coordinación de las instancias de los demás niveles de seguridad, que constituye un intento de desestabilizar la labor gubernamental mediante falsedades (sic). Se solicita el respaldo de las autoridades federales y estatales para identificar a las personas responsables y garantizar que se imparta justicia”.

El reclamo se da en un contexto en el que el gobierno local y el estatal no participan en una estrategia de Mando Coordinado. En tanto, de acuerdo con la comunicación del ayuntamiento, el oficial herido se encuentra fuera de peligro.

Las lonas colocadas en el municipio –que es parte de la región de Tula, escenario de una disputa entre organizaciones criminales por el control del narcomenudeo y el robo de combustibles a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante tomas clandestinas– inician con el reclamo por supuestos acuerdos no cumplidos, sin que se precise de qué tipo, aunque al final se centra en señalar presuntos actos corruptos que amenazan con dar a conocer, y de presunto involucramiento en robo de transporte y “extorsión al pueblo”, además de indicar que el jefe de la policía local “no cuenta con la acreditación necesaria para dicho puesto”.

Dos días antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji había informado sobre el hallazgo de 147 plantas de mariguana tras un cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble en la colonia San Mateo Segunda Sección, lo que calificó como “un importante golpe a las redes de distribución de droga de la región”.

En el operativo también participaron la Guardia Nacional y el ejército, mas no fue mencionado personal de la corporación estatal.

Las diferencias entre ambos se mantienen aunque la región de Tula vive una disputa armada entre, al menos, facciones del grupo delictivo de Los H por el comercio de narcóticos y el huachicol. El enfrentamiento ha dejado ataques armados, homicidios dolosos, lesiones e intentos de asesinato.