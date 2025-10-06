Tres jóvenes son asesinados y abandonados en límites de Jiutepec y Yautepec

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Tres jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos abandonados a un costado de la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, en la zona limítrofe entre Jiutepec y Yautepec, Morelos. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hallazgo.

De acuerdo con fuentes policiales, los cuerpos fueron localizados alrededor de las 5:00 horas de este lunes, a la altura de la colonia Independencia, en Jiutepec, en un área colindante con Yautepec, específicamente en el tramo conocido como Cañón de Lobos.

Según la bitácora informativa de la corporación policiaca estatal, una de las víctimas vestía pantalón gris y sudadera roja, otra vestía completamente de negro, ambos sin calzado, y el tercero llevaba chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona, y posteriormente personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos.

Fuentes del estado señalaron que las víctimas, presuntamente de entre 20 y 30 años, presentaban señales de tortura, con manos y pies atados, y aún no han sido identificadas. La Fiscalía ya abrió la carpeta de investigación correspondiente. Hasta ahora, no se reportan detenciones ni pronunciamientos oficiales de las autoridades.

Jiutepec forma parte de la zona metropolitana de Morelos y está gobernado por el Partido Acción Nacional, en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, bajo la administración de Eder Rodríguez Casillas. Por su parte, Yautepec pertenece a la zona norte del estado y actualmente es gobernado por Eder Alonso, quien sustituyó a su padre Agustín Alonso, electo por la coalición Nueva Alianza-Morena.

Ambos municipios presentan altos índices de inseguridad y homicidios. En este caso, las autoridades municipales intentaron deslindarse de la ubicación exacta del hallazgo, señalando que el hecho ocurrió en el otro municipio. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el hallazgo ocurrió en Jiutepec.

Violencia persiste en Morelos pese al refuerzo de la Guardia Nacional

Más de 300 elementos de la Guardia Nacional arribaron a Morelos en los últimos días para fortalecer la seguridad en la entidad. No obstante, el primer día de la segunda semana de octubre registró al menos seis homicidios y dos personas lesionadas en distintos municipios, además de los tres jóvenes hallados sin vida en Jiutepec.

En Amacuzac, vecinos de Huajintlán reportaron a los servicios de emergencia a un hombre tendido en las canchas de usos múltiples de la calle Benito Juárez. Presentaba golpes en varias partes del cuerpo y heridas en cabeza y rostro. Fue trasladado al hospital de Puente de Ixtla, donde falleció.

En Xochitepec, una mujer comerciante fue asesinada dentro de su domicilio en la colonia Benito Juárez, sobre la calle Emiliano Zapata. Minutos después, un joven de aproximadamente 20 años resultó herido por disparos, de acuerdo con fuentes locales.

En Jonacatepec, al mediodía, fue localizado un hombre sin vida junto a un mototaxi en la calle Chimalpopoca, Barrio San Martín, con impactos de arma de fuego.

Por la tarde, en Cuautla, se registraron detonaciones en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en la intersección de Tacámbaro y 10 de Abril. El conductor de una camioneta urbana de la ruta 6B resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.