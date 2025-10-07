ESPINAL, Ver. (apro).- Tres personas de una misma familia fueron halladas sin vida dentro de una vivienda en la comunidad Buenavista, municipio de Espinal, al norte de Veracruz. El hecho ocurre en medio de una ola de violencia que ha dejado otros ataques en la zona durante septiembre.

De acuerdo con reportes policiacos, las vÃ­ctimas â€”dos mujeres, madre e hija, y un hombre, esposo y yernoâ€” presentaban impactos de bala, y uno de los cuerpos mostraba signos de decapitaciÃ³n.

El crimen ocurriÃ³ en la colonia TajÃ­n, donde tambiÃ©n se localizÃ³ un mensaje atribuido a un grupo delictivo.

Elementos de la PolicÃ­a Estatal y ministerial desplegaron un operativo en el Ã¡rea y trasladaron los cuerpos al Servicio MÃ©dico Forense para su identificaciÃ³n. La vivienda permanece bajo resguardo mientras continÃºan las investigaciones.

En este municipio del norte veracruzano, la violencia se ha recrudecido. El 10 de septiembre fueron hallados restos humanos junto a mensajes criminales que posteriormente se confirmaron como pertenecientes al excandidato de Morena a la alcaldÃ­a de Coxquihui, RamÃ³n Valencia, y a uno de sus escoltas.

DÃ­as despuÃ©s, el 21 de septiembre, un agente de TrÃ¡nsito Estatal fue asesinado a balazos durante un operativo en la comunidad de Entabladero, donde tambiÃ©n una persona resultÃ³ herida.