Atacan a la Policía Estatal de Sinaloa; un agente y cinco presuntos criminales murieron (Video)

El sitio del ataque a la Policía Estatal de Sinaloa. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Agentes del grupo motorizado de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron agredidos por un grupo armado, resultando un elemento de la corporación muerto en el lugar.

El atentado se reportó al interior de un estacionamiento en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de la capital de Sinaloa.

Tras el ataque, la Policía Estatal y fuerzas federales realizaron un operativo en la zona, que a finales de septiembre fue escenario de al menos dos ataques a la Policía Estatal.

En un primer momento no se reportaron detenidos tras el ataque, sin embargo, horas más tarde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) emitió un comunicado informando de un nuevo atentado contra la corporación, esta vez en Urbivilla del Cedro, fraccionamiento contiguo al lugar de la primera agresión.

Según la SSPE, un convoy de la Policía Estatal fue atacado por un grupo armado desde el interior de un domicilio, el cual presuntamente fue ubicado por labores de inteligencia.

Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal lograron “reducir” a cinco presuntos delincuentes. En el lugar quedó el vehículo en el que los supuestos agresores viajaban al momento del atentado.

La SSPE reportó que un agente resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Las agresiones armadas fueron confirmadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de su cuenta en la red social X.

Hace un par de semanas, ese sector de la ciudad fue zona de choques armados entre presuntos criminales y agentes de la Policía Estatal.