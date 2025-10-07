Balean a hombre durante transmisión en vivo en Salvatierra, Guanajuato (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, en la que denunciaba las malas condiciones de las vialidades en la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron este martes 7 alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la víctima transmitía a través de la página de Facebook “Helados Nico” desde la zona de campo deportivo del rancho El Pitayar.

En la transmisión, de más de 44 minutos en vivo, el hombre documentaba las calles con baches e infraestructura en mal estado, por lo que exigía a las autoridades municipales y estatales su reparación, ya que representan un riesgo para las personas que transitan en vehículos y a pie en dicha demarcación.

También recalcaba que varios habitantes de la comunidad habían presentado sus quejas ante esta problemática e incluso habían tratado de organizar las labores de mantenimiento mediante la presidencia municipal y otras autoridades del estado. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta concisa.

“Por ahí háganse una reunión, a ver si pueden hacer algo ahí. No sé si se acuerden, como la gente, pues que…”, dice el hombre antes de ser atacado a balazos.

En un momento de la grabación, cuando el hombre se encontraba al borde de una carretera, dos personas a bordo de una motocicleta comienzan a dispararle en varias ocasiones y huyen del lugar.

El hombre cae inmediatamente al suelo mientras el teléfono celular sigue transmitiendo en vivo. Aunque no se puede ver al herido, se escuchan sus lamentos tras recibir varios disparos.

“Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo”, expresa con una voz entrecortada.

Vecinos y transeúntes corrieron a auxiliarlo e intentaban llamar a la ambulancia, pero no les contestan. Después pudo ser trasladado a un hospital de urgencia debido a que su estado de salud es reportado como grave.

“Me mataron, me estoy muriendo. ¿Dónde tengo los balazos? En la espalda, voltéame a ver cómo los tengo”, le dice a otro hombre que se acercó a ayudarlo, quien le insiste que no se mueva.

“Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”, se le escucha decir casi al final de la transmisión.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional aseguraron la zona. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación.

Hasta el momento no se ha informado si los atacantes fueron detenidos.

El hombre es reconocido entre los pobladores por denunciar los problemas que padece la comunidad guanajuatense de Urireo.