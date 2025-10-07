Critican a secretaria de Turismo de Puebla por pegar stickers en París (Video)

PUEBLA, Pue. (apro).- Carla López-Malo, secretaria estatal de Turismo, desató críticas luego de que publicó un video en su cuenta de Tiktok en el cual se le ve pegando stickers de promoción a Puebla en diversos puntos y calles de París, Francia.

Luego de que usuarios de las redes sociales censuraron esta acción al considerarla una falta de respeto al espacio público de la llamada Ciudad Luz, el gobierno de Puebla emitió un posicionamiento en el que aseguró que la funcionaria “no violó ninguna normativa, ya que todos los stickers utilizados en su video fueron sobrepuestos, retirados de inmediato y utilizados sólo para el video”.

López-Malo acudió en representación del Estado de Puebla a IFTM TOP RESA en París, la feria turística más importante de Francia y como parte de su supuesta promoción de la entidad grabó el vídeo, en el que coloca las calcomanías que dicen “Puebla, el latido de México” y “Yo amo Puebla”, en postes, paredes, letreros y luminarias.

Tras las críticas que desató, la secretaria de Turismo retiró el video y luego lo volvió a subir con la aclaración de que “todos los stickers fueron sobrepuestos, retirados inmediatamente y utilizados únicamente para la realización de este video promocional”.

#Francia #Puebla #Mexico #Fyp ? sonido original - carlalopezmalo @carlalopezmalo Después de más de 10 años llevamos a Puebla al IFTM, una de las ferias más importantes del turismo en Europa, donde participaron más de 170 destinos y más de 32,000 profesionales del sector. ¡Desde Puebla al mundo! ?? Nuestro corazón late fuerte, nuestra cultura inspira y marca el ritmo de un país. ?? ¡Puebla, el latido de México! Porque, donde va Puebla, se siente la pasión de un país entero. Todos los stickers fueron sobrepuestos, retirados inmediatamente y utilizados únicamente para la realización de este video promocional. #Paris

Ya antes López-Malo había generado polémica en medios de comunicación por usar ropa y zapatos que no cumplen con los estándares marcados para la 4T, pues para la grabación de un video en el zócalo capitalino usó unos mocasines Chanel que se cotizan en más de 33 mil pesos y, entre otras cosas, en una rueda de prensa portó una pulsera marca Van Cleef & Arpels de más de 113 mil pesos.

Igual, la funcionaria generó polémica cuando el gobernador Alejandro Armenta le tronó los dedos durante una rueda de prensa y como respuesta publicó en sus redes sociales un mensaje de alabanza al mandatario.

“Gobernador, usted es un líder íntegro, cercano y profundamente respetuoso. Las enseñanzas que comparte, como las de su abuelita, reflejan los valores que lo guían y que también inspiran a su equipo. Agradezco la confianza que deposita en mí y en tantas mujeres jóvenes que hoy tenemos voz y responsabilidad en este gobierno”, expresó.