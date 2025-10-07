Diputada del PVEM en Hidalgo pide licencia en medio de señalamientos por presunto fraude

HIDALGO (apro).- La diputada local María Guadalupe Cruz Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó licencia indefinida al Congreso de Hidalgo para enfrentar señalamientos de presunto fraude mediante la renta de una casa de gestión ubicada en Huejutla de Reyes, con un cargo al erario de 200 mil pesos, mediante un proceso presuntamente simulado en el que se habrían falsificado documentos oficiales y firmas.

La separación del cargo fue aprobada este martes por el pleno y, con ello, se ordenó llamar a su suplente, Rosalba Martínez Olivares, mientras se resuelve la situación de la titular.

Medios regionales dieron a conocer un posible acto de corrupción en el que estaría implicada Cruz Montaño, al utilizar la identidad de una persona que supuestamente fungía como arrendador de una propiedad que la legisladora utilizaba como casa de gestión.

No obstante, el hombre que en el “contrato” aparece como el titular del inmueble negó públicamente haber facturado o prestado algún servicio al Poder Legislativo –de donde provienen los fondos–, además de acusar que su identidad habría sido suplantada y que se rubricaron documentos en su nombre.

En una comunicación enviada al Congreso, la diputada María Guadalupe Cruz Montaño expuso que “por este medio y con el objetivo de atender asuntos de carácter personal que requieren mi atención inmediata, y considerando que no me es posible anticipar la temporalidad que a ellos se requiera (…), solicito me sea concedida la licencia por tiempo indefinido para ejercer mi cargo como diputada local de representación proporcional”.

Añadió que pedía el llamado de su suplente para “mantener la representación legislativa que corresponde”, por el periodo que dure su ausencia.

El Grupo Legislativo del Partido Verde y su Comité Estatal emitieron un posicionamiento conjunto en el que “respaldan la decisión” de su diputada titular de “separarse temporalmente del cargo para atender los señalamientos en su contra”.

“Esta decisión, expresada de manera voluntaria por la legisladora, tiene como propósito atender de forma directa y personal los señalamientos que han sido difundidos públicamente en días recientes, y colaborar de manera plena con la Contraloría Interna del Congreso en el proceso de esclarecimiento de los hechos”, indicaron tanto la bancada como la dirigencia estatal del partido, al tiempo de considerar la decisión como un “acto de madurez y responsabilidad política”.