El sacerdote Bertoldo Pantaleón habría sido asesinado por su chofer: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al sacerdote Bertoldo Pantaleón lo habría asesinado su chofer, aseguró este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Al momento, no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto, aclaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noticias Relacionadas Feligreses despiden al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue asesinado en Mezcala

La investigación la lleva la Fiscalía General de Guerrero, en la que apoya el gabinete de Seguridad.

“Él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta. Iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, señaló esta mañana.

García Harfuch añadió que aún no tienen definido un móvil, pero se mantienen en contacto con la Fiscalía de Guerrero para compartir la información.

En cuanto a que pudo ser su chofer, “es una de las hipótesis de la Fiscalía” y aunque hasta el momento no cuentan con información que apunte a que previamente hubiera recibido amenazas.

“Al momento, no tenemos nosotros conocimiento; sin embargo, vamos a profundizar también con las autoridades locales. Como usted sabe, fue un delito muy, muy lamentable en la zona y vamos nosotros a apoyar en todo a la Fiscalía”, aseguró.