García Harfuch presume disminución de homicidios en Sinaloa en el año más violento desde 2017

Presume SSPC disminución de homicidios en Sinaloa en el año más violento desde 2017 . Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, presumió este día una disminución de la violencia en Sinaloa con una caída del 42 por ciento en homicidios dolosos. Sin embargo, entre enero y septiembre de este año se han cometido la segunda mayor cantidad de asesinatos en la última década.

"En Sinaloa, en los últimos meses la detención de generadores de violencia y el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad han dado como resultado una reducción del delito de homicidio en un 42 por ciento al comparar con junio de 2025, donde hubo un repunte", dijo Omar García Harfuch.

Las cifras en la incidencia de este delito indican que este año es el segundo con más casos apenas detrás del 2017. Entre enero y septiembre de este año se han reportado 1 mil 292 casos mientras que en 2017 el registro fue de 1 mil 480. Si el promedio de 4 homicidios presumido por Harfuch se mantiene, este año estaría cerrando con cerca de 1 mil 700 asesinatos, que ubicaría a este 2025 como el tercero más violento desde 1993, fecha en que comenzaron la estadística en el estado.

Además, durante septiembre los delitos como el feminicidio se incrementaron llegando a registrar en ese lapso el 40 por ciento del total de casos reportados hasta agosto de 2025.

Entre enero y agosto de este año el registro era de 25 casos mientras que septiembre dejó 16 casos, la mayoría de ellos en la zona centro entre Culiacán y Navolato.

Otro delito que se advierte son los atentados a policías locales, cuyos casos que han derivado en homicidios en septiembre dejaron de adjudicarse como homicidios dolosos y a catalogarse como “agresiones a autoridades”.

Este año Sinaloa encabeza la lista de agentes de corporaciones locales asesinados con 39 hasta septiembre mientras que durante todo el 2024 se registraron 16 casos.