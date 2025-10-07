Hermano de Octavio Romero renuncia como secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- JuliÃ¡n Romero Oropeza presentÃ³ su renuncia como titular de la SecretarÃ­a de AdministraciÃ³n y Finanzas del gobierno de Tabasco, a un aÃ±o de haber asumido el cargo.

El hermano del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, es el primer secretario del gabinete del gobernador Javier May RodrÃ­guez en dimitir al cargo; el subsecretario de Egresos, AdriÃ¡n MagaÃ±a MartÃ­nez, fue nombrado como encargado del despacho.

Fue el gobernador May quien dio a conocer la renuncia en su cuenta de X, antes Twitter.

"El dÃ­a de hoy aceptÃ© la renuncia por motivos personales del contador JuliÃ¡n Romero Oropeza, a quien agradezco su desempeÃ±o este primer aÃ±o de trabajo. El subsecretario de Egresos, AdriÃ¡n MagaÃ±a MartÃ­nez, fungirÃ¡ como encargado de Despacho de la SecretarÃ­a. de AdministraciÃ³n y Finanzas", escribiÃ³.

JuliÃ¡n Romero iniciÃ³ con la nueva administraciÃ³n el 1 de octubre del aÃ±o pasado, y por ser hermano del ex director general de Pemex se le consideraba un funcionario fuerte.

Octavio Romero y Javier May son allegados al expresidente AndrÃ©s Manuel LÃ³pez Obrador, y en Tabasco pertenecen a la corriente de los fundadores del movimiento, el cual mantiene diferencias con los neomorenistas, grupo representado por el senador AdÃ¡n Augusto LÃ³pez HernÃ¡ndez.