Militares presuntamente se confunden y matan a cinco personas a balazos en la Tampico-Mante

Vehículo atacado a balazos, presuntamente por fuerzas de seguridad, en la carretera Tampico-Mante. Foto: Especial

GONZALEZ. Tamps., (apro) .- Una presunta confusión, por parte de elementos de seguridad, habría derivado en la muerte de al menos cinco civiles, luego de que un vehículo particular fuera atacado a balazos la noche del lunes 6 de septiembre en la carretera Tampico-Mante, a la altura del puente de Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes del vehículo serían trabajadores o jornaleros que transitaban por la zona, cuando fueron interceptados y agredidos por personal armado presuntamente perteneciente a fuerzas militares de seguridad.

Automovilistas que circulaban por la vía federal reportaron la paralización total del tránsito, formándose largas filas que se extendieron por varios kilómetros, mientras se desplegaban unidades militares y policiacas en el lugar.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado oficialmente el número de víctimas ni la corporación responsable del ataque; sin embargo, fuentes locales indican que en el operativo participó personal militar.

A través de sus redes oficiales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado en el que confirmó la intervención de elementos castrenses y el inicio de las investigaciones:

?“Derivado de una situación de riesgo registrada en la carretera Tampico–Mante, a la altura del puente de Estación Manuel, en la que participó personal militar, las autoridades competentes mantienen un despliegue operativo en la zona y realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos plenamente y, en su caso, deslindar las responsabilidades.

El pronunciamiento oficial llegó después de varias horas de incertidumbre y de múltiples versiones ciudadanas que apuntaban a un posible caso de uso excesivo de la fuerza.