Militares sí estuvieron involucrados en la muerte de seis personas en la Mante-Tampico: Sedena

Militares y Cruz Roja en el lugar del presunto enfrentamiento entre militares y civiles en la carretera Mante-Tampico. Foto: Especial

CIUDAD VICTORIA, Tamps., (apro) .- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que fueron elementos de la corporación quienes dispararon contra los civiles en el poblado Estación Manuel, la noche del lunes 6 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial de la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar, el incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, a la altura del kilómetro 71, cuando una camioneta blanca presuntamente intentó embestir uno de los tres vehículos que integraban un convoy militar.

Ante la supuesta agresión, los soldados respondieron con sus armas de cargo. En el lugar murieron cinco personas y tres resultaron lesionadas; sin embargo, uno de los heridos falleció mientras era trasladado al Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico, con lo que el número de víctimas mortales aumentó a seis.

La Sedena informó que abrió una investigación sobre los hechos registrados la noche del lunes 6 de octubre en la carretera Ciudad Mante-Tampico, donde un enfrentamiento entre elementos del Ejército y civiles armados dejó un saldo de seis personas muertas y tres heridas.

Esa dependencia informó que el caso fue notificado de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia Militar también abrió una investigación dentro de su competencia.

Asimismo, se precisó que los militares involucrados fueron relevados de sus funciones y puestos a disposición de la FGR en Tampico, en espera de los resultados de las indagatorias.

La institución reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de Derecho y mantener una política de cero impunidad, colaborando con las autoridades civiles para el total esclarecimiento de los hechos.