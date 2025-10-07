Rescatan a 17 personas en embarcaciÃ³n a la deriva en Playas de Rosarito

Rescatan a 17 personas que se encontraban a la deriva en una embarcaciÃ³n, al este del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Una embarcaciÃ³n a la deriva con 17 personas a bordo, entre las que se encontraban dos menores de edad, fue rescatada por la SecretarÃ­a de Marina (Semar) tras una alerta emitida por el gobierno de los Estados Unidos.

De acuerdo con los datos divulgados a la prensa, autoridades de la Segunda Zona Naval de Ensenada informaron de los hechos registrados el domingo 5 de octubre.

El grupo estaba a bordo de un navÃ­o menor a 24 millas nÃ¡uticas (44.4 kilÃ³metros) al este del municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Personal naval a bordo de una patrulla oceÃ¡nica recibiÃ³ un reporte por parte de la Guardia Costera del Distro 11 de Alameda, California, Estados Unidos, quienes detallaron que la embarcaciÃ³n estaba a la deriva debido a problemas de propulsiÃ³n.

Por lo anterior, dichos funcionarios federales se aproximaron al Ã¡rea seÃ±alada y desplegaron una patrulla interceptora para trasbordar a los 15 adultos y los dos menores de edad, al encontrarse en riesgo.

Las autoridades agregaron que, durante su traslado a puerto seguro, personal de sanidad naval proporcionÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica y determinaron que era estable el estado de salud.

Como parte de las acciones, a las instalaciones del mando naval acudiÃ³ personal de la Unidad de ProtecciÃ³n infantil, quienes trasladaron a los dos menores al DIF Municipal, para efectuar su proceso administrativo de reintegraciÃ³n con sus familiares.

Por otra parte, uno de los tripulantes fue puesto dispuesto ante las autoridades correspondientes.

De este Ãºltimo no fueron detallados los cargos, ni se especificaron las nacionalidades de la tripulaciÃ³n interceptada.