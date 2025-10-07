Vinculan a proceso al influencer “Wero Bisnero” por el delito de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Rodolfo Sandoval, conocido en redes sociales como "Wero Bisnero", fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

El influencer, conocido por sus contenidos sobre emprendimiento y finanzas, fue detenido el pasado 4 de octubre por el asesinato de una mujer en el conjunto habitacional Loma Antigua, en Atizapán de Zaragoza.

Este 7 de octubre, en una audiencia, un juez determinó su vinculación a proceso, ordenando prisión preventiva como medida cautelar mientras continúan las investigaciones. La decisión se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que lo señalan como presunto responsable del feminicidio.

Según reportes preliminares, el influencer asesinó a una mujer identificada como Renata en complicidad con su esposa, Ana Paulina “N”, de quien no se informó si continúa detenida.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el influencer y su esposa eran vecinos de la víctima en el mismo edificio del conjunto habitacional.

La hipótesis principal apunta a un caso de violencia de género, aunque los detalles específicos del móvil aún están bajo investigación.

El delito principal por el que se le acusa es feminicidio, tipificado en el Código Penal del Estado de México, que contempla penas de hasta 70 años de prisión.

Rodolfo Sandoval, conocido como "Wero Bisnero", es un influencer con miles de seguidores en plataformas como YouTube, donde comparte contenido sobre negocios, motivación y desarrollo personal.

También administra un sitio web (elwerobisnero.com) enfocado en estrategias de emprendimiento.