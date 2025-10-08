Ataque en hotel de Tuxpan deja tres muertos; en el centro asesinan a comandante de policía

TUXPAN, Ver. (apro).- La tarde de este miércoles se registró un ataque armado en el interior del hotel “El Dorado”, ubicado en la avenida Cuitláhuac de la colonia Azteca, en el puerto de Tuxpan. El saldo fue de tres personas sin vida y dos lesionadas.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona, mientras agentes ministeriales realizaron las primeras diligencias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y los heridos a un hospital. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las identidades de las víctimas ni ofrecido una versión oficial del ataque.

El hecho ocurre a 24 horas del hallazgo de tres personas asesinadas en Espinal, municipio ubicado a dos horas de Tuxpan.

De acuerdo con reportes policiales, las víctimas eran integrantes de una misma familia: dos mujeres, madre e hija, y un hombre, esposo y yerno.

Presentaban impactos de bala y uno de los cuerpos fue decapitado. En el lugar se localizó un mensaje presuntamente firmado por un grupo delictivo.

Asesinan a comandante de la policía; suman dos en las últimas horas

Este mismo miércoles se confirmó que los restos hallados embolsados a un costado de la carretera federal Orizaba-Zongolica corresponden a Tito Atlahua Macuixtle, director de la Policía Municipal de Tequila, en la zona montañosa central.

El pasado 29 de septiembre, fue asesinado a balazos José Luis García Domínguez, alias “El Matute”, comandante de la Policía Municipal de Yanga - también en la zona montañosa central de Veracruz-, mientras se encontraba dentro de un gimnasio en la colonia Centro.