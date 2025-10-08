Detienen a 16 policías municipales de Chilón por presuntamente liberar ilegalmente a un reo

Detienen a 16 policías municipales de Chilón, Chiapas, por presuntamente haber liberado de forma ilegal a un reo. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Dieciséis policías municipales de Chilón fueron detenidos luego de que interceptaran una unidad en la que era trasladado un reo hacia el municipio de Ocosingo, a quien presuntamente liberaron de manera ilegal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron cuando elementos estatales cumplimentaban un mandamiento judicial contra Israel “N”, acusado de los delitos de pandillerismo y ataques a las vías de comunicación.

Durante el traslado del detenido hacia Ocosingo, las autoridades fueron interceptadas a la altura del crucero Bachajón-Sitalá por uniformados de la Policía Municipal de Chilón, quienes obstruyeron el paso con unidades oficiales.

Según el reporte, los policías municipales hicieron descender de manera agresiva a los elementos aprehensores y liberaron ilegalmente al detenido, subiéndolo a una patrulla municipal para trasladarlo con rumbo desconocido.

Tras solicitar apoyo, acudieron al lugar efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Nacional, quienes realizaron el aseguramiento de los 16 policías municipales, poniéndolos a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de evasión de preso.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, Cristian “N”, Artemio “N”, Juan P “N”, Yovani “N”, Juan M “N”, Juan S “N”, Ezequiel “N”, Juan A “N”, Elmar “N”, Germán “N”, José “N”, Juan J “N”, Néstor “N”, Jorge “N” y Armando “N”.