Exhiben vuelo de Alejandro Armenta en avión privado que cuesta tres mil 700 dólares por hora

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier fue captado la noche de este miércoles en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, tomando junto a su esposa e hija un vuelo privado en un Learjet 60 matrícula XA-IBC, el cual pertenece a la empresa Aero JL y se renta en tres mil 700 dólares por hora.

De acuerdo con la página Flight Aware, en la que se monitorean vuelos de aeronaves en tiempo real, el vuelo privado de Nueva Jersey a Puebla tomó cinco horas, lo que representa un costo total de 18 mil 500 dólares, que al tipo de cambio actual son 347 mil 615 pesos, según la tarifa publicada en la página de la empresa Aero JL, propietaria del avión.

Aunque desde el martes se había informado que el mandatario se encontraba en Arizona, Estados Unidos, la oficina de Comunicación del gobierno de Puebla confirmó la noche de este miércoles este viaje a Nueva Jersey para “acompañar a un integrante de su familia que fue hospitalizado” y aseguró que el vuelo no se pagó con recursos públicos.

La foto del mandatario poblano en el aeropuerto de Nueva Jersey circuló en distintas cuentas de redes sociales y esta información coincidió con el vuelo de Learjet que partió a las 7:49 de la noche (hora local) y aterrizó en Puebla a las 10:25 de la noche, en un recorrido de tres mil 500 kilómetros.

Desde el domingo 5 de octubre, cuando participó en el mitin por el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el gobernador Armenta no tuvo apariciones públicas, ni siquiera en redes sociales.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, aseguró el martes que Armenta había viajado a Phoenix, Arizona, para hacer algunas gestiones “para el bien del estado”. “Seguramente nos traerá buenas noticias, buenas sorpresas para los poblanos”, manifestó Aguilar Pala sin dar mayores detalles sobre los eventos a los que asistiría el mandatario y sólo adelantó que estaría de regreso este jueves.

En días pasados, Armenta había anunciado su viaje a Arizona para establecer contacto con un posible socio comercial en el proyecto de producir semiconductores en Puebla, pero llamó la atención que en sus redes sociales no se publicaron fotos sobre sus actividades de este viaje a Estados Unidos.

El vuelo de regreso desde Nueva Jersey causó desconcierto por la lejanía con respecto a Arizona.

Por la noche, la oficina de Comunicación emitió un posicionamiento en el que aclaró que el mandatario viajó a Nueva Jersey y no a Arizona, como se había dicho en estos días.

“El gobernador de Puebla, @armentapuebla, se trasladó a Nueva Jersey en Estados Unidos, para acompañar a una persona integrante de su familia, quien fue hospitalizada. Para este traslado no se utilizaron recursos públicos. A la conferencia de semiconductores de Phoenix, Arizona, acudió un equipo de trabajo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de Puebla”.