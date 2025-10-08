Madres en Resistencia mantienen plantón frente a la FGE Chiapas; denuncian desalojo violento

Plantón de Madres en Resistencia, frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Foto: Facebook: Madres en resistencia chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Integrantes de la colectiva Madres en Resistencia cumplieron más de 24 horas en plantón frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, bloqueando parcialmente el libramiento norte de la capital, una de las vías de mayor afluencia vehicular.

La colectiva, integrada por madres de víctimas de feminicidio y desaparición, acusa falta de avances en las investigaciones de sus casos, y exigieron que el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, las recibiera personalmente para atender sus demandas de justicia.

Denunciaron que, durante la tarde del martes 7 de octubre, fueron desalojadas por policías municipales, quienes les retiraron lonas y pertenencias. Ante ello, solicitaron el apoyo de la ciudadanía y de otras organizaciones feministas, entre ellas la colectiva 50+1 Chiapas, que se solidarizó con su lucha y llamó públicamente al fiscal a dialogar con las manifestantes.

“Consideramos fundamental que usted escuche de viva voz sus demandas y las experiencias que han enfrentado; la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijas e hijos no puede seguir postergándose”, expresó la organización en un comunicado dirigido al fiscal general.

La colectiva 50+1 también recordó a la Fiscalía que, conforme a las disposiciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad ineludible para todas las instancias de procuración de justicia.

La protesta de Madres en Resistencia surgió tras un incidente ocurrido la semana pasada, cuando acudieron a la Fiscalía de Feminicidios para exigir justicia por el feminicidio de Silvia Rodríguez.

En esa ocasión, denunciaron que la subdirectora de la dependencia, Lizbeth Córdova, mostró a la hermana de la víctima fotografías del caso de Jade, hija de Adriana Gómez, fundadora de la colectiva, quien fue encontrada muerta hace casi seis años en las instalaciones del Indeporte. Gómez sostiene que su hija fue asesinada y que el caso permanece impune.

La madre reclamó que mostrar fotografías de un expediente constituye un delito y debe ser sancionado.

Respuesta del fiscal general

Durante la mañana del martes, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca emitió un mensaje público a través de las redes oficiales de la institución, en el que se refirió a la manifestación.

Aseguró que se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía y que “desde el día de ayer, en reiteradas ocasiones, se les ha invitado a las madres a instalar una mesa de atención para escuchar sus peticiones”.

“Por cuanto hace a las Madres en Resistencia manifestantes, días atrás nos reunimos para revisar los asuntos de su interés y quedamos de vernos periódicamente para dar seguimiento a los avances de las investigaciones”, señaló Llaven Abarca.

Agregó: “Quiero dejar en claro que esta Fiscalía, a mi cargo, siempre tiene las puertas abiertas para atender a las ciudadanas y ciudadanos que acudan a las oficinas de esta institución”.

Finalmente, el fiscal hizo un llamado “de nueva cuenta, a las Madres en Resistencia para que iniciemos la mesa de trabajo, además de solicitarles que liberen las vías de comunicación para permitir el libre tránsito a la ciudadanía”.

Por la tarde, antes de que fueran desalojadas por policías municipales, el Fiscal de Coordinación, Armando Pérez Narváez, acudió al lugar del plantón para dialogar con las mujeres. Las invitó a ingresar a las instalaciones de la Fiscalía para instalar una mesa de atención.

Las madres respondieron que solo buscan ser escuchadas, pero exigen dialogar directamente con el fiscal general. Pérez Narváez explicó que eso no era posible, ya que el fiscal general no se encontraba en el lugar. Se reagruparon y volvieron a instalarse en plantón.

Hasta el mediodía de este miércoles, las manifestantes mantenían su plantón frente a la Fiscalía, reiterando que no se retirarán hasta ser atendidas personalmente por el fiscal general, quien finalmente se presentó a dialogar y externó que lamentaba lo sucedido en el intento de desalojo por parte de elementos municipales.