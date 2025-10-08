Matan a joven con disparo en la cabeza: SSPC acusa enfrentamiento; vecinos aseguran que sólo filmaba

Presencia de elementos policiacos en donde un policía presuntamente mató a un joven de un disparo en la cabeza, en Los Patios, Cuernavaca, Morelos. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- Un joven identificado como Luis Ángel “N” fue asesinado de un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, la noche del lunes 6 de octubre, en Cuernavaca.

Existen dos versiones sobre los hechos: la ciudadana, que señala que el joven fue atacado de manera arbitraria por intentar documentar en video con su teléfono celular, durante un operativo en la colonia Los Patios de la Estación —una de las zonas más populares de Cuernavaca, donde, de acuerdo con las autoridades, hay presencia de crimen organizado y un alto índice delictivo—; y la oficial, que indica que, tras la revisión de un vehículo con aparente reporte de robo, se habría generado un enfrentamiento.

Al margen de cómo ocurrieron los hechos, se ha hecho presente la indignación ciudadana por el asesinato de Luis Ángel, un joven de aproximadamente 20 años que trabajaba en el Mercado Municipal Adolfo López Mateos, situado a 1.7 kilómetros del lugar donde se le arrebató la vida.

En redes sociales circulan expresiones que condenan que un policía esté involucrado en el asesinato de un joven y señalan que no es la primera vez que este tipo de abusos de autoridad ocurren con elementos que deberían brindar seguridad a la población.

“No hubo enfrentamiento: solo se encontró un cartucho”

Vecinos de la zona señalaron —a reporteros especializados en seguridad que acudieron al lugar esa misma noche— que un residente de la colonia ingresaba con su vehículo Seat color blanco cuando elementos de la SSPC le marcaron el alto, asegurando que el automóvil estaba reportado como robado.

Los Patios de la Estación es considerada una de las colonias más populares de Cuernavaca, donde, según las autoridades, hay presencia de grupos del crimen organizado y un alto índice delictivo.

En ese momento, Luis Ángel, quien se dirigía a su trabajo en el Mercado Adolfo López Mateos, observó que los policías amedrentaban al vecino e intentó documentar el hecho. Uno de los agentes reaccionó con violencia verbal, le exigió que dejara de grabar y manoteó para arrebatarle el celular; en cuestión de segundos, sacó su arma y le disparó.

“Iba bajando por la calle rumbo al trabajo… como vio que estaban amedrentando a los vecinos, quiso grabar. Uno de los policías le dijo: ‘No te estés pasando de verga, baja el celular’. Le aventó el celular y, en eso, el policía sacó el arma y, así, a quemarropa, le disparó en la cabeza. Ahí se quedó tirado el vecino”, relató un testigo que pidió mantener el anonimato.

Según el mismo testigo, tras el disparo los policías se retiraron en la unidad A01194 —de la cual algunos vecinos alcanzaron a tomar fotografías, tanto de la patrulla como de uno de los agentes involucrados— con dirección hacia Jiutepec.

Los intentos de seguimiento por parte de los colonos resultaron infructuosos. “Todos se subieron a la patrulla y se fueron… hacia Jiutepec, y ya no los alcanzamos”, indicó.

El hecho provocó que habitantes de la colonia acudieran de inmediato al lugar; varios de ellos negaron que Luis Ángel portara armas y descartaron cualquier enfrentamiento.

“No fue un enfrentamiento. Iba a trabajar al mercado. Aquí en la colonia casi todos somos comerciantes, trabajadores, y la prueba es que solo hay un casquillo”, precisó el testigo.

Varios vecinos que permanecieron en el sitio señalaron que existen cámaras de seguridad que podrían corroborar los hechos, ya que justo donde ocurrió el asesinato se encuentra un establecimiento con sistema de videovigilancia.

Esta periodista conversó con algunos vecinos del lugar, quienes aseguraron que la noche del lunes solo escucharon una detonación y no varios disparos, como refiere la autoridad.

Versión oficial: enfrentamiento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó, mediante un comunicado de prensa, que los hechos ocurrieron el lunes entre las 23:00 y 23:30 horas, cuando un joven identificado como Luis Ángel “N” perdió la vida durante un operativo en la colonia Patios de la Estación, en Cuernavaca.

De acuerdo con el comunicado oficial, “lo anterior se derivó de una revisión a los tripulantes de un vehículo sobre una avenida, lo que originó un enfrentamiento”.

Tras los hechos, la SSPC informó que la unidad policial A-01194, de Torre Lomas, junto con tres elementos que participaron en la intervención y sus armas de cargo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir declaración ante el Ministerio Público y quedar bajo investigación de los servicios periciales.

La dependencia detalló que presentará un Informe Policial Homologado (IPH) con imágenes del vehículo involucrado —un Seat Ibiza blanco sin placas—, en el que viajaban personas del sexo masculino aún no identificadas, así como de un arma de fuego corta que será entregada a las autoridades competentes.

La SSPC también informó que su Unidad de Asuntos Internos abrió un expediente sobre el caso y mantiene presencia en la FGE para dar seguimiento a las diligencias.

“La SSPC Morelos dará prioridad a este caso y aportará toda la información necesaria para el avance de la investigación”, señaló la dependencia, al destacar que las actuaciones se realizan “con estricto apego a los derechos humanos, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.

La FGE ya investiga

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos acudieron al lugar para realizar el levantamiento de ley y asegurar la escena del crimen. De inmediato se inició una carpeta de investigación.

Esta reportera corroboró con personal de la FGE que únicamente se encontró un casquillo en el lugar. Además, ya se solicitaron los videos captados por las cámaras de vigilancia en la zona, los cuales se encuentran bajo análisis.