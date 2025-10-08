Se confrontan Morena y el PVEM en Edomex por aspiraciones a la gubernatura

Pepe Couttolenc, coordinador del Verde en el Congreso mexiquense, se destapa como pretendiente a la gubernatura del Estado de México por el PVEM. Foto: Facebook: Pepe Couttolenc

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La alianza que sostiene la 4T en el Estado de México tuvo su primer desencuentro mediático, después de que la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destapó como candidato a la gubernatura a José Alberto Couttolenc, su líder estatal, y otro aspirante “natural” de Morena, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, le reclamara hacer futurismo político.

El sábado pasado, Alberto Couttolenc, quien también es coordinador del Verde en el Congreso mexiquense, rindió su primer informe como diputado local. En ese marco, Karen Castrejón, su presidenta nacional; el consejero Arturo Escobar, y Manuel Velasco, coordinador de los senadores de ese instituto político, destaparon a Couttolenc Buentello como candidato a gobernador del Estado de México.

“En algún momento voy a venir como invitado de Pepe Couttolenc a su toma de protesta como gobernador del Estado de México”, dijo Velasco Coello. “No sé cuánto nos tome, Pepe, pero vas a ser gobernador de tu estado un día”, planteó Escobar y Vega.

Más reservada, Castrejón Trujillo dijo: “Vamos por ese gran proyecto que el Estado de México se merece, de la mano de Pepe Couttolenc”, mientras el legislador mexiquense planteó ante su militancia congregada en el Salón Rojo del Club Toluca, que un día la entidad mexiquense se pintará de verde.

Aunque ofreció que el PVEM apoyará las administraciones de Claudia Sheinbaum en el país y Delfina Gómez en el estado, Couttolenc advirtió que para 2027 cada municipio y distrito valorará y definirá si desea continuar en la alianza.

El “destape” fue considerado entre los círculos de opinión como una traición y una afrenta a Morena, lo que provocó la molestia de la militancia.

Este martes, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno y quien es considerado un candidato “natural” a la gubernatura, compareció ante el Congreso local, con motivo de la glosa del segundo informe de Gómez Álvarez, y aprovechó la tribuna del recinto en que José Alberto Couttolenc coordina a los diputados ecologistas para advertir que no es tiempo de futurismo político.

“Hoy, en el 2025, no es momento para pensar en las agendas del 27, y menos más allá de ese año... quienes se distraigan en estos temas le faltan el respeto al pueblo mexiquense”, expuso el texcocano.

La próxima elección de gobernador o gobernadora será en 2029.

Duarte Olivares planteó que “la 4T no es patrimonio de las dirigencias ni de las burocracias; el protagonista, el único amo que tenemos, es el pueblo mexiquense, y será el pueblo quien ponga y quien quite, sólo el pueblo y nadie más, esa es la elección más importante en la democracia, y quien lo olvide se equivoca, pues está extraviado en el proyecto político”.

El funcionario estatal hizo, además, un llamado “firme y fraternal” a la unidad de todos los que dicen militar en la 4T, a cerrar filas, sin espacio para divisiones ni para protagonismos personales, pues el proyecto histórico es más grande que cualquier deseo personal, de manera que en la entidad exista un sólo equipo, el de la gobernadora morenista.