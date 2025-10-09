Abogado de víctima confirma tocamientos y acoso constante por parte de Omar Bravo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Soltero, abogado de la víctima de abuso sexual infantil agravado por parte del exfutbolista Omar Bravo, dio a conocer algunos de los elementos que se encuentran en la carpeta de investigación en contra del goleador histórico de Chivas.

En entrevista para Imagen Televisión, el litigante confirmó las versiones que habían trascendido luego de la detención de Bravo el pasado sábado, entre las que se encuentran tocamientos y acoso sexual recurrente desde hace al menos seis años, aprovechando la cercanía con la menor, al ser la hija de la pareja actual del exseleccionado nacional.

"Esto sucede cuando la menor tenía aproximadamente 10 años. ¿Qué sucedía? Pues que esta persona (Bravo), aprovechándose que a veces la mamá no se encontraba o que salía a algún mandado fuera de su casa, o inclusive estaba en otro piso, llevaba a cabo tocamientos con fines eróticos sexuales por arriba y por abajo de la ropa en sus partes íntimas", mencionó Soltero.

"La menor siempre lo calló porque estuvo amenazada por este sujeto, de que si decía algo, iba a dejar de ayudarlas económicamente. Que inclusive iba a portarse violento con la mamá, y la menor, con tal de que la mamá no tuviera problemas, accedía".

Como parte de las pruebas presentadas, se encuentran 42 capturas de pantalla de mensajes en los que Bravo coacciona y amenaza a la menor para guardar silencio, además de un video en el que se escucha al exfutbolista realizando un acto sexual.?

Por otro lado, Leobardo Treviño, abogado de Omar Bravo, adelantó cuáles son los recursos legales que su defensa está considerando.?

"Es un asunto que se puede llegar a alcanzar, algo que en el derecho se conoce como suspensión condicional del proceso. Un abreviado, salidas alternas, una determinación anticipada. En el caso de Omar lo están tratando como culpable y parece que yo tengo la carga de demostrar que es inocente", argumentó.

Bravo Tordecillas fue detenido el pasado sábado, en un operativo implementado en el municipio de Zapopan, Jalisco, a la espera de la audiencia de vinculación a proceso, programada para este 10 de octubre.