Administración de Rocha Moya adeuda más de 30 mdp a partidos políticos

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La administración de Rubén Rocha Moya adeuda a los siete partidos, que en Sinaloa tienen registro, 30 millones 22 mil 806 pesos, producto del financiamiento público que mensualmente reciben como parte del ejercicio fiscal de este 2024.

El monto obedece a la falta del pago de los meses de septiembre y octubre que son por 15 millones 11 mil 403 respectivamente que en conjunto reciben los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Morena y el partido local, el Sinaloense (PAS).

El adeudo fue dado a conocer en un primer momento por la periodista Leticia Villegas, y confirmada por el secretario general del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) Arturo Fajardo Mejía.

El funcionario advirtió que esta anomalía no se había presentado durante toda la administración de Rubén Rocha.

Por otra parte, las dirigencias de los partidos Morena y PRI apuntaron que esta falta de pago les golpea en su funcionamiento. En el caso de Morena este recibe poco más de 6.1 millones de pesos mientras que el PRI 1.8 como producto de financiamiento público mensual.?

En la administración de Rocha se han solicitado dos créditos quirografarios, el primero por 1 mil 600 millones de pesos al inicio de su administración y recientemente en septiembre último otro por 1.5 millones.

Respecto al adeudo, Rocha admitió que éste existe y que ya ha girado instrucciones al titular de Finazas, Joaquín Landeros Güicho realizar el pago correspondiente.