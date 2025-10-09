Asesinan a Rosa Isela en Puebla; un adolescente de 13 años sería el presunto homicida

PUEBLA, Pue., (apro).- Un menor de 13 años de edad aparece como presunto responsable del asesinato de Rosa Isela, una joven de 28 años de edad, quien fue ultimada el 3 de octubre de múltiples puñaladas en Atencingo, Chietla, confirmó Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado.

El funcionario explicó que todo apunta a que el adolescente ingresó a un domicilio para robar, pero al verse descubierto atacó en repetidas ocasiones a Rosa Isela con un machete, causándole heridas en brazo, tórax, rostro, costillas y un pulmón que finalmente le costaron la vida.

De acuerdo a los reportes policíacos, aunque se tiene identificado a este menor como presunto responsable, a la fecha se encuentra prófugo.

Cabe recordar que esta es la segunda vez en este año que un menor de edad sería responsable de un presunto feminicidio.

En marzo de este año, un niño de 12 años de edad fue imputado por el homicidio de la argentina Natalia Andrade, en una situación similar pues se presume que igual fue descubierto por la mujer cuando se había metido de manera furtiva a su casa ubicada en Lomas de Angelópolis.

Sánchez González indicó que estos dos casos han activado los focos de alerta para la SSP, por lo que ya se trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado para reactivar talleres de prevención del delito en escuelas de la entidad.