Corte de Hugo Aguilar resolverá caso Aguakán por el control del agua en Cancún y Riviera Maya

La empresa privada que mantiene la concesión del suministro de agua potable en Cancún y la Riviera Maya. Foto: Google Maps

CANCÚN (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atraerá el caso de Aguakán sobre la disputa por el control del suministro del agua potable en Cancún y la Riviera Maya, luego de que la anterior ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández desechó dos solicitudes de atracción promovidas por el gobierno de Quintana Roo.

El caso fue retomado hace unos días por el actual ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, y las ministras Loreta Ortiz Half y Lenia Batres Guadarrama, quienes planean hacer suyo el asunto para su resolución, pues en caso de fallarse en contra de Aguakán, la decisión será inapelable, por lo que se tendrá que regresar el control del vital líquido al gobierno estatal.?

Lo anterior se desprende de un amparo en revisión que tiene su origen en la aprobación de diciembre de 2023 del Congreso de Quintana Roo para el retiro anticipado de la concesión en cuatro municipios de esta entidad, donde el control del agua potable se encuentra en manos de esta empresa.

En sesión del Pleno de la Corte programada para el 16 de octubre próximo, se resolverá la reasunción de competencia de este caso, promovido por Hugo Aguilar Ortiz.

En el expediente consultado por Proceso, se enfatiza que el ministro presidente le entró al asunto luego de una solicitud de atracción desechada por falta de legitimidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo de Quintana Roo.

En efecto, una de estas solicitudes fue desestimada apenas dos días antes de concluir funciones la anterior Corte encabezada aún por Norma Lucía Piña Hernández.?

El gobierno estatal, presidido por la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa, solicitó que la controversia por el control del agua potable en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos fuera resuelto por la Corte, en vez del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo donde se tiene radicado el expediente de amparo en revisión 311/2025, que es una apelación de la empresa Aguakán tras perder un primer juicio de amparo en abril pasado.

En diciembre de 2014, el Congreso de Quintana Roo y ayuntamientos de los municipios mencionados, aprobaron la concesión hasta el 2053 del agua potable a favor de la empresa Aguakán, propiedad de la sociedad mercantil Desarrollos Hidráulicos de Cancún.?

En el negocio público privado intervino el exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso en un penal de Morelos, y personajes ligados al PRI, aunque hoy presumen su cercanía a Morena, como el excandidato priista a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante.