Joseline Dianeth habría sido lanzada viva al canal donde fue hallado su cuerpo, según la Fiscalía

BAJA CALIFORNIA (apro).- La joven Joseline Dianeth Tapia Corral habría sido lanzada viva al canal donde fue encontrada en el municipio de Mexicali, además de que interpuso denuncias por lesiones y violencia intrafamiliar, según detalles del caso compartidos por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, titular de la dependencia, refirió detalles durante una conferencia de prensa realizada el pasado martes 7 de octubre.

Refirió que cuentan con “algunas líneas de investigación” y que “dos de ellas se han robustecido”.

“Asfixia por ahogamiento, lamentablemente”, explicó sobre la causa de muerte de la joven que era buscada por su familia desde el pasado viernes 3 de octubre, tras vérsele por última vez cuando acudió al Centro de Atención al Niño Autista (Canam), ubicado en el Ejido Xochimilco de la capital bajacaliforniana.

Joseline fue a recoger a su hijo de tres años, diagnosticado con autismo; sin embargo, familiares encontraron horas más tarde el vehículo que conducía, únicamente con el menor en el interior. También hubo pertenencias tiradas en la calle, que entregó un ciudadano.

El hallazgo del cuerpo de Joseline Dianeth ocurrió durante la mañana del sábado 4 de octubre, en el canal Tulichek, a la altura del fraccionamiento Residencial; estaba maniatada y con cinta en la boca.

Cuestionada sobre la expareja de Joseline, la fiscal general declaró que “sí es una de las líneas de investigación”.

“Se ha manejado en redes sociales, pero no es la única, lamentablemente. Estamos avanzando grandemente en la investigación. Ahorita no les podemos adelantar, precisamente por la delicadeza y la magnitud de esta investigación”, dijo.

Andrade Ramírez mencionó que la joven de 29 años había denunciado en dos ocasiones, por lesiones y violencia intrafamiliar, además de que una ya estaba judicializada.

“En algunas hubo arreglos entre ambas partes. Se giraron las medidas de protección correspondientes, en su momento, posteriormente en seguimiento ella manifestó que, a raíz de la que se había judicializado, que se habían terminado los problemas con pareja sentimental. En esa etapa estamos”, abundó.

Agregó que dichas medidas también estaban cumplidas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

“No está detenido”

Sobre si la expareja ya está ubicada, reiteró que “mediáticamente está en todas las redes”, en referencia a las fotografías difundidas, pero esta persona se encuentra libre.

“No, no está detenido. Nada más está mencionado en las redes y es una línea fuerte de investigación, pero hay otras líneas”, dijo, aunque se reservó los avances.

En cuanto al señalamiento de que si esa misma persona es integrante de un grupo delincuencial de Mexicali, comentó: “sí tenemos evidencia que puede ser así”.

“Estamos revisando todo lo que obra en la carpeta. Tenemos algunas declaraciones que podrían vincularlo con este grupo delincuencial. Sí es la persona que está señalada públicamente mediante las redes”, dijo la fiscal general, pero no brindó más detalles.