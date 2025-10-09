La tormenta tropical Raymond causa daños a viviendas y autos en Guerrero (Video)

El rescate de un taxi en Zihuatanejo. Foto: Protección Civil de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La tormenta tropical Raymond ha dejado 48 viviendas y seis automóviles inundados en la Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero.

Las intensas lluvias provocaron la inundación de 48 viviendas en el municipio de Pungarabato, mientras que seis vehículos quedaron bajo el agua en el centro de Zihuatanejo, informó el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (Sgirpcgro), Roberto Arroyo Matus.

Noticias Relacionadas Surge la tormenta tropical Raymond y amenaza con lluvias intensas: esta es su trayectoria

A partir del mediodía de este jueves, las fuertes precipitaciones causaron encharcamientos y escurrimientos en calles y avenidas del centro de Zihuatanejo, en la Costa Grande, lo que provocó que seis automóviles quedaran varados.

Entre los vehículos dañados, un taxi quedó completamente bajo el arrastre del agua pluvial en la colonia Vicente Guerrero, mientras que el conductor logró salir.

El nivel del agua en otras colonias llegó hasta un metro de altura.

El titular de Protección Civil estatal, Roberto Arroyo Matus, informó a Proceso que en el municipio de Iliatenco, en la región de la Montaña, árboles caídos provocaron el corte momentáneo a la circulación en la carretera Tlapa-Marquelia.

Las lluvias registradas desde la madrugada del miércoles, agregó, generaron deslaves e inundaciones de viviendas en Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente.

“Nos están reportando 48 viviendas, es preliminar, 48 familias que fueron afectadas, pero es por el crecimiento de un arroyo, las casas están asentadas relativamente cerca de una zona federal y vamos a corroborar”, dijo el funcionario.

En Ciudad Altamirano, las autoridades municipales habilitaron un refugio temporal en las instalaciones del DIF Municipal para las 48 familias damnificadas de siete colonias.

En tanto que el gobierno del estado entregó colchonetas, cobertores y paquetes de aseo personal.

Arroyo Matus advirtió que este jueves continuarán lluvias importantes en la entidad, pero que el viernes las lluvias serán ligeras.

“El fenómeno pues ya se está alejando en realidad en el estado de Guerrero con dirección sur oeste y ya muy probablemente mañana (viernes) tengamos una reducción drástica de los niveles de precipitación”, aseguró.