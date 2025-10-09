Multan con 6.7 mdp a empresa responsable por intoxicación de alumnos en primarias de Tijuana

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y el secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, en la conferencia matutina del 8 de octubre de 2025. Foto: Facebook: Marina del Pilar

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Una multa de 6.7 millones de pesos y una recomendación formal para “redoblar” los cuidados en los procesos de manejo y manipulación de alimentos, será la sanción del gobierno estatal a la empresa AB Alimentos, responsable de la intoxicación de alumnos de primaria en el municipio de Tijuana.

El Gobierno del Estado de Baja California lo dio a conocer mediante un comunicado enviado el miércoles 8 de octubre, luego del caso registrado el pasado viernes 3, cuando cientos de alumnos resultaron afectados con tinga de pollo preparada en el programa estatal “Pancita Llena, Corazón Contento”, conforme a los reportes.

“Tras los resultados de laboratorio, se determinó aplicar una sanción a la empresa proveedora, reforzar los controles sanitarios, la supervisión de los procesos de elaboración de alimentos y de evaluación de todos los proveedores del programa escolar, para garantizar una alimentación segura y de la más alta calidad a la niñez”, aseguraron en un comunicado.

También que, a partir de este jueves 9 de octubre, se reactivará la entrega de desayunos escolares en todas las escuelas de Tijuana, y que hubo 78 niños y niñas afectados, según la versión oficial.

De acuerdo con los resultados de laboratorio realizados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), el agua utilizada en la preparación de los alimentos se encontraba correctamente clorada y los alimentos analizados no presentaron desarrollo bacteriano ni toxinas.

“Las pruebas moleculares practicadas a las muestras clínicas de los menores resultaron positivas a Norovirus G1, un virus común que causa cuadros leves de gastroenteritis”, detallaron.

La verificación sanitaria al comedor industrial confirmó que el establecimiento cumple con la normatividad vigente, prosiguieron en el comunicado, mantiene bitácoras de higiene actualizadas y garantiza la trazabilidad de los alimentos.

El gobierno agregó la emisión de una recomendación preventiva para extremar cuidados en el manejo y manipulación, reforzar la limpieza profunda y asegurar que ningún trabajador participe en la preparación si presenta síntomas gastrointestinales.

“Sin embargo, ante la situación ocurrida se aplicará una sanción económica por 6.7 millones de pesos, además de una recomendación formal para redoblar los cuidados en los procesos de manejo y manipulación de alimentos, especialmente en el factor humano, de modo que ningún trabajador con síntomas o enfermedades participe en la preparación”, indicaron.

Señalan virus como origen de intoxicación

El secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, declaró que la causa de intoxicación de niños y niñas se debió a un empleado que probablemente contaba con el virus estacional identificado como “norovirus”.

Lo declaró el día 8 del presente, en la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Refirió que activaron el Centro Regulador de Urgencias Médicas para canalizar de manera apropiada al alumnado y que, “afortunadamente”, no fue una cantidad que rebasara la capacidad de los hospitales públicos y privados incluidos en estas acciones.

“La mayoría de los niños tuvo únicamente síntomas de dolor abdominal, náusea y vómito. Y una menor cantidad tuvieron diarrea”, citó.

Medina Amarillas explicó que, junto con personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), para revisar las instalaciones donde se prepararon los alimentos y las de los planteles fueron dispersados.

En el centro donde se preparó vimos que cumplían con la norma, prosiguió, al contar con requisitos, protocolos y bitácoras, pero tomaron muestras de alimento, productos para elaborarlos y agua.

Y en los hospitales tomaron muestras de vómito y rectales, según las acciones de ese día; también apoyó el INDRE e incluso realizaron pruebas de tipo molecular para hallar con la causa.

“Encontramos que la causa de este problema fue la contaminación de estos alimentos con un virus estacional que se llama norovirus, que se conoce en todo el mundo porque es la causa más común de que se contaminen alimentos y produzcan brotes como este que vimos en Tijuana”, abundó el secretario de Salud.

Cuestionado sobre cómo llegó el virus a los alimentos, José Adrián Medina Amarillas consideró probable que fue por algún empleado.

“Alguna de las personas que preparó el alimento, seguramente tenía el virus y fue como llegó a los alimentos”, dijo, además de asegurar que entrevistaron a las personas para saber si alguno había tenido una enfermedad gastrointestinal previa.

“Todos los trabajadores, aproximadamente 18, que son los que participan activamente en la preparación, ninguno manifestó haber tenido alguna reacción en los días previos. De cualquier manera, les mandamos hacer pruebas febriles y algunas pruebas complementarias para poder estar tranquilos y seguros”, comentó.

Agregó que una persona tiene el potencial de hasta 10 días de seguir contagiando, pero no refirió si habían dado con el posible enfermo; tras esto, exigieron que estos trabajadores descansen cuando menos 10 días y no estar dentro de las instalaciones para asegurarse que no exista un rebrote.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila reiteró la sanción económica contra la empresa AB Alimentos, de 6.7 millones de pesos, y aseguró que se revisaron todas las cocinas de Baja California.

“Se hizo un protocolo de inspección al 100 por ciento de cocinas en el Estado y también el reforzamiento de los propios protocolos con los directivos”, dijo, además de citar que fueron alrededor de 78 niños “con algún tipo de síntoma” y “diez los que estuvieron hospitalizados”.