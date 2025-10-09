Protesta y bloqueos en Cuernavaca por asesinato de Luis Ángel, presuntamente a manos de policía

Vecinos de Patios de la Estación, Cuernavaca, exigen justicia por el joven de 20 años, Luis Angel, asesinado de un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de un policía. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Con bloqueos en calles y avenidas de Cuernavaca, así como una marcha, habitantes de la colonia Patios de la Estación exigieron justicia por Luis Ángel, el joven que fue asesinado de un tiro en la cabeza presuntamente a manos de un policía, y advirtieron que los uniformados ya no serán bienvenidos en su colonia.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, aseguró que no se consentirá ningún acto de impunidad y señaló que colaborarán con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La primera acción de los manifestantes fue bloquear con taxis del sitio de Mercado Municipal Adolfo López Mateos diversas calles aledañas a la colonia, donde la noche del lunes 6 de octubre Luis Ángel fue asesinado. También cerraron varios tramos de la avenida Plan de Ayala, convirtiéndolos en un gran estacionamiento.

Uno de los bloqueos en la ciudad de Cuernavaca. Foto: Especial.

El contingente de vecinos de Patios de la Estación —como coloquialmente se conoce a esta colonia— marchó con cartulinas color verde fosforescente en las que se leía: “Fuera policías y militares de Patios de la Estación” y “Justicia para Luis Ángel”.

Vecinos exigen justicia por el asesinato del joven. Foto: Especial.

Avanzaron rumbo al centro histórico de Cuernavaca, mientras se colocaban bloqueos en vialidades circundantes al primer cuadro, como las avenidas Morelos, Galeana y Matamoros.

De acuerdo con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, los bloqueos se registraron en ocho puntos, lo que generó un severo caos vial en el centro de la capital y afectó la circulación en gran parte de la ciudad.

Durante la protesta, algunos participantes afirmaron que Luis Ángel era un joven tranquilo, trabajador y amable, por lo que condenaron que haya sido asesinado por elementos policiales.

Vecinos de la zona señalaron —a reporteros especializados en seguridad que acudieron al lugar esa misma noche— que un residente de la colonia ingresaba con su vehículo Seat color blanco cuando elementos de la SSPC le marcaron el alto, asegurando que el automóvil estaba reportado como robado.

En ese momento, Luis Ángel, quien se dirigía a su trabajo en el Mercado Adolfo López Mateos, observó que los policías amedrentaban al vecino e intentó documentar el hecho. Uno de los agentes reaccionó con violencia verbal, le exigió que dejara de grabar y manoteó para arrebatarle el celular; en cuestión de segundos, sacó su arma y le disparó.

Exigen que no se encubra a los policías involucrados

Al llegar al Zócalo de Cuernavaca, el contingente exigió una audiencia con la gobernadora, así como la presencia del fiscal general Edgar Maldonado Ceballos y del secretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Samuel Jaramillo, representante de la colonia Patios de la Estación, negó que la muerte de Luis Ángel ocurriera en medio de un enfrentamiento. “De haber sido un enfrentamiento, los hubiéramos linchado”, aseguró.

Recordó que lo que motivó la agresión contra el joven fue que grabó en video, desde su celular, “las corruptelas de esos policías estatales (…) y queremos que paguen con fundamento en el artículo 215”.

Jaramillo urgió a las autoridades a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por el asesinato de Luis Ángel. También denunció presuntos actos de corrupción policial: “Los policías siempre van al campo a robar y a abusar de su autoridad”, expresó.

Advirtió que los habitantes no permitirán impunidad. “Queremos que el fiscal desmienta las declaraciones que hizo en la mañana y que los policías responsables paguen por los desmanes que cometieron”, dijo.

Además, anunció que seguirán manifestándose hasta que se castigue a los responsables. “No vamos a permitir que hablen mal de nuestra colonia ni de nuestros líderes; defenderemos nuestros derechos hasta que se haga justicia”, subrayó.

Urrutia promete no encubrir a nadie

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, aseguró que colaboran plenamente con la FGE para esclarecer la muerte de Luis Ángel, de 20 años, y advirtió que no se permitirá ningún acto de impunidad ni se encubrirá a ningún elemento de la corporación.

Señaló que la dependencia ha proporcionado toda la información requerida por la autoridad investigadora para garantizar la transparencia en el proceso.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que el aseguramiento de las armas de fuego será clave para el avance de las investigaciones, pues la huella balística permitirá determinar el origen de los disparos.

“Eso ya lo va a determinar la Fiscalía. Por eso es muy importante el aseguramiento de las armas de fuego, porque la huella balística ayuda mucho al esclarecimiento de los crímenes”, precisó.

También informó que hasta el momento hay un detenido y dos presentados —los tres policías directamente involucrados— ante el Ministerio Público.

Urrutia dio a conocer que la Fiscalía solicitó grabaciones y bitácoras relacionadas con un vehículo SEAT Ibiza blanco, el cual calificó como “parte fundamental” para reconstruir los hechos.

“La Fiscalía me está pidiendo grabaciones y bitácoras relacionadas con el SEAT Ibiza blanco. Ese vehículo es parte fundamental de lo que se está trabajando”, indicó.

El titular de Seguridad explicó que dicho vehículo aparece en los registros del momento en que “unas personas que estaban a lo lejos se acercaron, y será determinante para esclarecer la supuesta ayuda que derivó en la riña donde perdió la vida el joven”.

Respecto a las versiones que señalan una agresión hacia los uniformados, Urrutia confirmó que civiles lanzaron piedras contra una patrulla estatal y una unidad municipal.

“Hay al menos unos civiles que agredieron con rocas a la unidad policial y después a una unidad de la policía municipal”, detalló.

Cuestionado sobre si la acción de los elementos podría considerarse defensa, reiteró que será la FGE quien determine si hubo o no uso excesivo de la fuerza.

“Yo no quiero caer en una victimización de esta persona. Por eso soy consciente de que la Fiscalía va a dar esa certeza jurídica”, dijo.

Agregó que existe un dictamen médico por lesiones en un elemento policial, así como el reporte de un arma de fuego entregada, presuntamente arrebatada durante la confrontación.

Una comisión fue recibida por autoridades

Tras la protesta, autoridades de la Secretaría de Gobierno y de la Fiscalía estatal recibieron a una comisión de representantes de la colonia Patios de la Estación para informar sobre los avances en la investigación relacionada con el asesinato de Luis Ángel.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno y encabezado por Adrián Cázares González, director general de Gobierno, y Fernando Blumenkron Escobar, fiscal metropolitano, sirvió para reiterar a las y los vecinos que las investigaciones continúan y que se actuará conforme a derecho, sin encubrir ni proteger a nadie.

Según un comunicado de prensa difundido por el gobierno estatal, el fiscal metropolitano explicó que desde el primer momento la FGE ha realizado trabajos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y mantiene comunicación con los familiares de la víctima respecto a las garantías e indemnizaciones correspondientes.

Asimismo, se acordó llevar a cabo una segunda mesa de trabajo con la participación de la SSPC para dar seguimiento a los compromisos asumidos y atender temas vinculados con la seguridad en la zona.