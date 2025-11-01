Alcalde de Uruapan es asesinado en ataque armado durante el Festival de Las Velas (Videos)

Alcalde de Uruapan muere tras ataque armado durante el Festival de Las Velas. Foto: Captura de video

MORELIA (apro).- La noche de este sábado fue asesinado a balazos el alcalde de la ciudad de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez durante la celebración del Festival de Las Velas que se conmemora año con año con motivo del Día de Muertos.

La información que surge hasta el momento es que unos desconocidos abrieron fuego contra el alcalde en el momento que se tomaba unas fotos con unos niños en plena plaza principal de Uruapan y que una persona más fue alcanzada también por las balas.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asumió la presidencia municipal de Uruapan el pasado 2024, cuando ganó las elecciones locales por amplia mayoría, encabezando un movimiento independiente que se denomina “Los del Sombrero”.

Su peculiar estilo confrontativo de denunciar y combatir a la delincuencia organizada de su localidad a quienes no duda en señalar y exhibir, le ha ganado el mote de “El Bukele” michoacano.

Recientemente había enviado a través de sus redes sociales mensajes de auxilio y solicitud de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García, secretario de Seguridad federal, a quienes pidió reforzar la seguridad federal con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.

#AlertaMichoacán#Videos Grupo criminal perpetra ataque en contra de alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el cual es reportado grave en su estado de salud. Una empleada municipal, un regidor y un escolta, también quedaron lesionados, además de un atacante. pic.twitter.com/t4w89SpJ41 — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) November 2, 2025

Tras el ataque, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó en una publicación la muerte de Carlos Manzo Rodríguez:

"Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida. El Secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad".

