Aseguran 250 mil litros de "huachicol" en Perote, Veracruz; hay ocho detenidos. Foto: Gabinete de Seguridad del Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gabinete de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy sobre la detención de ocho personas y el aseguramiento de 250 mil litros de hidrocarburo ilícito en el municipio de Perote, en Veracruz.

En este nuevo operativo contra el huachicol, las fuerzas federales de seguridad --encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar)-- catearon el predio de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos, que era utilizada como fachada para almacenamiento y venta de huachicol, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En un boletín, la dependencia dirigida por Omar García Harfuch señaló que la Semar se coordinó con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Pemex y la propia SSPC para llevar a cabo el operativo, en el que decomisó también 12 pipas, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentos.

La SSPC no mencionó que agentes del gobierno veracruzano de Rocío Nahle García o policías municipales hayan participado en el operativo, que según la SSPC representó un golpe de cerca de 250 millones de pesos a la delincuencia organizada.