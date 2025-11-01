Asesinan a Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora

Asesinan a Alejandro Torres, productor de limón y sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora. Foto: X: SSC Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Torres Mora, productor de limón de La Ruana, en Michoacán, y sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora, fue asesinado en la madrugada de este sábado junto con su esposa; su tío, Guadalupe Mora, atribuyó el atentado al grupo criminal de Los Viagras.

La muerte violenta de Torres ocurrió en medio de la disputa territorial que libran grupos criminales en Michoacán, los cuales se financian en parte mediante la extorsión a los comerciantes y los agricultores de la región.

Hace apenas unos días, el pasado lunes 20 de octubre, un grupo de sicarios —presuntamente de Los Viagras también— asesinó a Bernardo Bravo Manríquez, el presidente de la asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, quien acababa de denunciar la extorsión de la que son víctimas los productores de limón de esa región.

Con el asesinato de hoy, la familia de Hipólito Mora ha sufrido otra muerte violenta, después de la ejecución de Manuel Mora Torres en 2014 --durante un enfrentamiento que tuvo lugar tras el levantamiento de las autodefensas--, y del atentado que sufrió el propio Hipólito Mora en junio de 2023, en el que perdió la vida junta a su esposa.