Destituyen a director del COBACH Chiapas tras detención de seis funcionarios por extorsión

Miguel Prado de los Santos, exdirector del COBACH Chiapas, y los seis funcionarios de la institución que fueron aprehendidos por el delito de extorsión en agravio de una mujer. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El director del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) Miguel Prado de los Santos, fue destituido, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuviera a seis funcionarios de esa institución, entre ellos a su chofer, acusados del delito de extorsión agravada en agravio de una mujer de identidad reservada.

Fue el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar quien, en sus redes sociales, informó la detención de los seis servidores públicos vinculados a un caso de extorsión. “la ley se aplicará sin distinción alguna, quien intente extorsionar o pedir moches enfrentará la justicia; en Chiapas no se tolera la corrupción”, advirtió.

Más tarde Ramírez Aguilar tomó protesta a Viridiana Figueroa García como nueva directora general del COBACH y a Víctor Manuel Urbina Abadía como nuevo oficial mayor del Estado a quienes exhortó a “conducirse con profesionalismo, transparencia y honestidad en beneficio del pueblo de Chiapas”.

De acuerdo con la FGE y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, fueron detenidos Julio César “N”, director administrativo; Mauricio “N”, jefe del Departamento de Mantenimiento; José “N”, subdirector jurídico; Francisco “N”, jefe del Departamento de Almacén e Inventario; Juan “N”, director normativo, y Julio “N”, jefe del Departamento de Recursos Materiales.

Entre los detenidos se encuentra Francisco “N”, chofer y amigo de entera confianza de Prado de los Santos y que, de acuerdo cin revelaciones de los trabajadores, tenía privilegios e intimidaba a los empleados; su cercanía con el director general le permitió liderar una red de extorsión y cobro de moches a cambio de favores y apoyos institucionales.

Los seis presuntos implicados estaban adscritos a la Dirección General del COBACH y fueron señalados como responsables del delito de extorsión agravada, cometido en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la denuncia fue presentada ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que derivó en la apertura del expediente y en la acreditación de los actos de corrupción, presuntamente cometidos por los servidores públicos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que iniciará el proceso legal en su contra.

El COBACH (Colegio de Bachilleres), es un sistema de educación media superior (equivalente al bachillerato o preparatoria) con presencia en todo el estado de Chiapas.