Detienen a en Tijuana a Saúl “N”, jefe del cártel de los Beltrán Leyva. Foto: Defensa

ENSENADA, B.C., (apro).- Saúl “N”, alias “SS” y jefe de la célula delictivo de “Los Beltrán Leyva”, fue detenido junto con su jefe de escoltas en el municipio de Tijuana, Baja California, informaron autoridades federales.

Lo anterior, mediante un comunicado tras los trabajos de inteligencia a cargo de elementos de la Defensa y el Gabinete de Seguridad, según dieron a conocer este viernes 31 de octubre.

De acuerdo a los datos del operativo, el capo estaba en compañía de Horacio “N”, además de que las corporaciones aseguraron armas, droga, equipos de comunicación y un inmueble, aunque no brindaron más detalles.

A Saúl “N” se le relaciona con el presunto trasiego de droga hacia los Estados Unidos, en referencia a fentanilo y metanfetaminas.

Desmantelan laboratorio de metanfetaminas

Un laboratorio de metanfetamina desmantelado y la detención de siete personas en posesión de armas exclusivas del ejército, formaron parte de los operativos realizados en Baja California durante el mes de octubre.

Las corporaciones de seguridad federales informaron el pasado 28 de octubre que, además de las personas arrestadas, ejecutaron tres cateos y dieron con las instalaciones citadas.

Esto fue en Tijuana y, durante un recorrido de reconocimiento, los agentes observaron una camioneta con placas de circulación de California, Estados Unidos, con cinco tripulantes, además de dos personas a pie.

Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad.

Conforme al reporte, fueron localizadas cinco armas largas y dos armas cortas, motivo por el cual se efectuó la detención de las siete personas, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

En seguimiento a esta acción operativa se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en el municipio de Tecate, donde se desmanteló un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de mil litros y 100 kilos de precursores para la fabricación de drogas sintéticas, además de droga y armamento.