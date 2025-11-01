Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo deja 23 muertos y 12 lesionados

HERMOSILLO, Son (apro).- Un incendio registrado en un comercio de la zona centro de Hermosillo cobró la vida de 23 personas la tarde de este sábado. Según los reportes preliminares de la Cruz Roja Mexicana, las víctimas mortales son: 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas. La causa del incendio permanece desconocida, aunque trabajadores de la zona refieren que antes de la tragedia se produjo una explosión, antecedida por un apagón.

La situación consternó a toda la ciudad, de modo que durante horas transeúntes se aglomeraron alrededor del perímetro de seguridad que establecieron las autoridades para detener el tráfico y levantar los cuerpos de las víctimas, atender allí mismo a otras personas 12 lesionadas y trasladar a hospitales cercanos a 5 más.

Los peritos de la fiscalía de Sonora acudieron al sitio para determinar el origen del incendio, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del estado descartó mediante un comunicado que se haya tratado de algún atentado en contra de la población civil.

La hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental y la línea de Investigación versa respecto de un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial.

En cuanto el departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, ya que aún siguen removiendo escombros, se revise la estructura y se permita con seguridad el ingreso de los peritos, se podrá determinar con precisión las causas del siniestro, y en su caso, corroborar la línea de investigación sobre la base de los indicios existentes, que presume pudiera ser el origen del foco del incendio.

El operativo de emergencia se prolongó durante más de 5 horas y convocó también a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que acudió para ofrecer apoyo a las víctimas.

La energía eléctrica quedó reestablecida en la zona cerca de las 18:30 horas, mientras que la zona acordonada se redujo, liberando el tráfico de calles aledañas, pasadas las 19:00.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y afirmó, mediante redes sociales, que se puso en contacto con el gobernador Alfonso Durazo para “apoyar en lo que se necesite”.

El mandatario estatal dijo que su gobierno “realizará todas las acciones necesarias para apoyar a las familias y personas afectadas” tras lo que calificó como “un día triste para Sonora”. Mientras, se anunció la cancelación de todas las actividades públicas relacionadas con la celebración del Día de Muertos, incluidas las del Ayuntamiento de Hermosillo.

Patricia Duarte Franco, fundadora del Movimiento Cinco de Junio nacido tras el incendio de la Guardería ABC, en el que perdieron la vida 49 niños y niñas hace 16 años, hizo un llamado a todas las autoridades a responder con prontitud y trasladar a las personas lesionadas a recibir atención médica en los Estados Unidos para evitar que el número de fallecidos se eleve, como sucedió entonces.

“Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gobernador Alfonso Durazo y Alcalde Antonio Toño Astiazarán: Les solicito que urgentemente inicien con los traslados de Niñas, Niños y Adolescentes a Estados Unidos de América para una atención digna. No se pongan a regatear la salud de las víctimas, si los dejan en nuestro país se corre el riesgo que suba la cifra de fallecidos. Ya lo vivimos hace 16 años, aprendan de las tragedias que anteceden a la de hoy”, dijo la activista.

Mientras tanto, a un kilómetro del comercio consumido por las llamas, se ofreció una misa en la Catedral Metropolitana de Hermosillo para rendir condolencias a las víctimas de la tragedia.