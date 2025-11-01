Reportan la desaparición de sacerdote en Tultepec, Edomex

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un sacerdote católico fue reportado como desaparecido el viernes en el Estado de México, entidad donde operan varios grupos delictivos que lo han convertido en uno de los más violentos del país.

La diócesis del municipio de Cuautitlán informó el viernes en un comunicado la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue visto por última vez el 27 de octubre en la barriada Ampliación La Piedad del municipio Tultepec.

Hernández Vilchis, de 43 años, se había hecho cargo recientemente de la parroquia de la Santa Cruz en Tultepec.

Las autoridades del Estado de México emitieron una ficha para su búsqueda.

La desaparición del religioso se da tres semanas después del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue baleado cuando se dirigía a oficiar misa en la localidad sureña de Mezcala, en el estado de Guerrero.

Desde hace años, la Iglesia católica mexicana ha mantenido una postura crítica frente a la violencia que azota vastas regiones del país, la cual también ha afectado al clero.

Entre enero y septiembre se registraron mil 208 homicidios en el Estado de México, lo que lo convirtió en la quinta entidad más violenta del país.

Según las autoridades, en ese estado operan varios grupos delictivos, entre ellos los poderosos Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana.