Detienen al presunto feminicida de la maestra Anyella

COLIMA, Col. (apro).- Casi tres semanas después del feminicidio de la maestra de preescolar Anyella C., de 24 años, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido el presunto responsable de los hechos en el municipio de Comala, Colima.

La Fiscalía General del Estado de Colima informó a través de un comunicado que el operativo se realizó conjuntamente con su homóloga de Sinaloa, en cumplimiento de una orden emitida por un juez de control de aquella entidad en contra de Ethan Leonard “N”, de 20 años.

El detenido. Imagen: FGE

La corporación colimense afirmó: “Tras las labores de investigación y colaboración interinstitucional, elementos de la Fiscalía de Colima, en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa, ubicaron y aseguraron al imputado en territorio colimense, dando cumplimiento a la orden de aprehensión y realizando su puesta a disposición conforme al protocolo legal establecido”.

Por su parte, la fiscalía sinaloense no hizo referencia a que haya existido participación de la FGE de Colima, pues en su respectivo boletín sólo señaló que la detención fue posible “gracias a las labores de investigación e inteligencia realizadas por la Unidad Especializada en Aprehensiones (Unesa), en coordinación con la Policía de Investigación y su área de inteligencia, así como con la estrecha colaboración de la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, lo que permitió ubicar y detener al presunto responsable en territorio colimense”.

La víctima fue encontrada el pasado 22 de octubre en el interior de un hotel ubicado sobre la Avenida Camarón Sábalo, en la zona Dorada de Mazatlán, donde presuntamente fue privada de la vida por asfixia.

Dos días antes, la docente originaria del municipio de Escuinapa había sido reportada como desaparecida, luego de que sus familiares perdieron contacto con ella.

Ethan Leonard “N” será trasladado a Sinaloa para ser puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a derecho.