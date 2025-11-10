Detienen a director de la Policía de Jalapa, Tabasco y a 5 agentes más por vínculos con La Barredora. Foto: X: @azucenau

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- En un operativo desplegado el fin de semana contra la delincuencia organizada, fueron detenidos 51 personas, entre éstas el director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano Vázquez, y cinco agentes en activo, acusados de estar relacionados con La Barredora, brazo armado del CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), cuyo liderato se atribuye al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

El funcionario y los policías preventivos cayeron en una redada realizada por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica?(FIRT), comando de élite integrado por fuerzas estatales y federales que desde principios de este año combaten la ola de violencia provocada por la agrupación criminal fundada por Hernán Bermúdez, quien fue nombrado en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) Miguel Luciano “N” fue aprehendido este domingo 9 de noviembre en Jalapa, localidad ubicada a 44 kilómetros de la capital Villahermosa.

El alcalde de Jalapa, José Manuel Hernández, señaló en sus redes sociales: “En línea con el proyecto del plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Javier May Rodríguez, hacemos público que estamos bajo el modelo de cero tolerancia, cero impunidad. Estamos con el firme compromiso y determinación de rescatar lo que por derecho merecemos todos que es la paz. La nula mano dura en tanto tiempo causó que Jalapa fuera fácil presa de la delincuencia”.

Miguel Luciano "N" y los cinco efectivos policiacos se encuentran relacionados con hechos violentos ocurridos el 7 de noviembre en el municipio de Macuspana, donde fueron asesinadas tres mujeres en la ranchería El Castaño.

En su conferencia de prensa de este lunes, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que el fin de semana hubo un operativo que dejó como saldo la detención de 51 "generadores de violencia", entre los que se encuentra el director de Seguridad Pública de Jalapa y cinco efectivos más. Los detenidos, agregó, pertenecían a dos células del crimen organizado.

De acuerdo con fuentes policíacas, Miguel Luciano "N" estaba relacionado con un jefe regional de La Barredora identificado como "El Mosca" o "El 70".