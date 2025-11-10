Hallan al menos 16 cuerpos en cementerio clandestino cerca de Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades mexicanas informaron el lunes del hallazgo de un predio que fue utilizado como cementerio clandestino en un poblado situado cerca de Cancún, en el Caribe mexicano, donde hasta el momento se localizaron los restos de al menos 16 personas que todavía no han sido identificadas.

Según explicó el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, el terreno estaba en el poblado de Leonora Vicario, 42 kilómetros al oeste de la costera y turística ciudad de Cancún, y todavía faltan por revisar cinco puntos "de interés forense", con lo que el número de víctimas podría aumentar. Los restos óseos estaban en diez puntos distintos, cubiertos de cemento y cal.

México suma más de 133 mil desaparecidos, la inmensa mayoría en las últimas dos décadas. El hallazgo de este tipo de enterramientos es habitual en otros puntos del país como Jalisco, Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, pero no en Quintana Roo, un estado turístico por excelencia.

Sin embargo, esa región costera siempre ha tenido la presencia del crimen organizado ya que es una zona importante de venta de drogas y también ha sido un punto importante de entrada ilegal de migrantes.