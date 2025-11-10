Se investiga por qué fue abatido el homicida de Carlos Manzo tras su captura: Gobernador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que se está investigando por qué fue abatido tras su captura el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida, porque al homicida lo detienen, y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida; eso también se está investigando. Está investigando la fiscalía todo este tema”, mencionó el gobernador morenista en conferencia de prensa.

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, fue identificado la semana pasada como el presunto homicida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán.

En la conferencia, el gobernador morenista sostuvo que no se descarta ninguna línea de investigación y aseguró que están “abiertas” en todos sentidos.

Una de las líneas que sigue la FGE, dijo, se centra en la vulneración del círculo personal de seguridad de Manzo.

Ramírez Bedolla ahora apunta contra los escoltas de Carlos Manzo.



Antes de acusar, el gobernador de Michoacán debería dar explicaciones.



El propio Manzo lo señaló por presuntos nexos con el narco.



“Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar que en ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional, en el momento de lo ocurrido, los hechos lamentables, trágicos”.

“Su equipo de seguridad más personal sí fue seleccionado directamente por el presidente (municipal) y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba Guardia Nacional. Entonces se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, afirmó Ramírez Bedolla.

Otra línea de investigación es sobre qué célula del crimen organizado planeó el atentado y los motivos para realizarlo ante una multitud en el festejos del Día de Muertos.

“La motivación del homicidio es muy importante, así como haber identificado al homicida que es menor de edad, desde el primer momento supimos que era menor de edad, y sí nos facilitó mucho que reclamaran el cuerpo sus familiares para identificarlo", apuntó.