Alumnas de secundaria denuncian que compañeros alteraron sus fotos con IA para fines pornográficos. Foto: Facebook: Escuela Secundaria Técnica 1 "Lázaro Cárdenas Del Río"

ZACATECAS, Zac. (apro).- Tres estudiantes tomaron fotografías a sus compañeras y compañeros de la Secundaria Técnica 1, las cuales alteraron con IA para después publicar el catálogo pornográfico en ?redes sociales.

Madres de familia y alumnas protestaron este lunes 10 de noviembre en el plantel, ubicado en la Capital, y bloquearon el boulevard López Mateos para exigir sanción a los responsables y la remoción del director de la escuela y una trabajadora social?debido a que hicieron caso omiso, al argumentar que ?"sólo se trataba de una broma pesada".

Al menos 400 alumnos, hombres y mujeres, se encuentran entres las víctimas, de las cuales, hasta el momento, por lo menos 80 interpusieron su denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

De acuerdo con los padres y madres de familia, estudiantes de tercer grado fueron quienes fotografiaron a sus compañeras, para después alterarlas con IA para convertirlas en material pornográfico que distribuyeron en redes sociales.

Madres y padres denunciaron que las autoridades de la escuela al enterarse de la situación trataron de minimizarla e incluso de destruir la evidencia, esto cuando el pasado viernes 7 de noviembre acudió el primer grupo de padres de familia a reclamar.

Tras la protesta, la secretaría de Educación de Zacatecas asumió el compromiso con las madres de familia de remover temporalmente al director del plantel, Juan Carlos Torres Alba y de la trabajadora social, Magdalena de la Luz Huerta Martínez, pues ésta última dijo a las alumnas que era su culpa por usar “falta corta”.

Este martes, la planta docente suspendió clases en la Secundaria Técnica 1 en apoyo al director y la trabajadora social, al señalar en un posicionamiento que “se está criminalizando y culpando a los docentes de acciones que estaban fuera de sus manos”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) abrió una investigación por delitos contra la intimidad sexual en contra de uno los estudiantes señalados; y el fiscal, Cristian Paul Camacho Osnaya, anticipó que los adolescentes pueden ser sometidos a un procedimiento penal especializado.

En caso de comprobarse su responsabilidad, dijo, los alumnos podrían enfrentar una medida de internamiento de hasta tres años, que es la sanción máxima aplicable a su rango de edad.