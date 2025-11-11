Asesinan a dos mujeres policías viales en Jalisco; hallaron sus cuerpos dentro de la patrulla

GUADALAJARA, Jal. (apro) Dos mujeres agentes viales fueron asesinadas con arma de fuego en Jalisco, sus cuerpos fueron localizados en la caja de la patrulla de la Policía Vial, este martes a las 8:00 de la mañana en el municipio de El Salto Jalisco.

Las víctimas del doble homicidio son: Libna Mata Villegas de 40 años y Gisela Ceballos Quezada de 28 años, oficiales adscritas a la Región XII, El Salto, sus cuerpos fueron localizados en el cruce de las calles San Pablo y San José, en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto.

El fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de Los Santos confirmó el lamentable asesinato de las dos agentes femeninas.?

Las investigaciones iniciales indican que las agentes detuvieron un vehículo. Posteriormente, fueron interceptadas por un segundo automóvil, las subieron a la camioneta oficial y trasladadas al sitio donde fueron halladas sin vida.?

"Al parecer las compañeras detuvieron a un vehículo, posteriormente otro vehículo las intercepta, parece ser que las obligan a subirse a la camioneta y las llevan al lugar, al punto donde se encontraron, parece ser que ahí las privaron de la vida", declaró el funcionario.

La fiscalía indicó que trabaja para precisar el lugar exacto de la intercepción, también buscan identificar tanto al vehículo detenido por las agentes como al otro vehículo utilizado por los agresores.

El fiscal estatal Salvador González de Los Santos informó que el reporte se recibió antes de las 8:00 de la mañana. Las agentes fueron encontradas a bordo de la patrulla vial, el cual presentaba la caja del vehículo sin el vidrio trasero de la cabina.

Respecto al número de causantes, el fiscal indicó que, si bien circula en redes sociales una camioneta con un sujeto, se está tratando de aclarar cuántas personas estuvieron involucradas en el ataque a las dos oficiales.

González de Los Santos descartó que el doble homicidio tenga alguna relación con la detención en días pasados de siete personas que efectuaban extorsiones a transportistas en el municipio de El Salto.

“No, descartamos esa posibilidad, que haya sido por la detención de estas siete personas detenidas que estaban extorsionado a las empresas transportistas que trabajan ahí en El Salto, De momento no tenemos esa información, consideramos que no viene por ahí el tema”, aseveró el fiscal estatal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Jalisco, Juan Pablo Hernández González, indicó que la revisión de las agentes viales al vehículo de los agresores se efectuó?en la carretera de El Salto, en la colonia San José El Verde, a la altura donde se ubica una estación de Gas Perla.

El secretario de seguridad reveló que las agentes fueron asesinadas con arma corta, agregó que detectaron tres puntos con indicios entre ellos casquillos y ropa. Los investigadores están examinando al menos dos vehículos y cuatro sospechosos, y creen que el móvil está relacionado con las funciones de los agentes.

"Lo que sí puedo referirles es que lamentablemente es a lo que se arriesgan todas nuestras compañeras y compañeros todos los días porque estamos en los operativos haciendo nuestro trabajo, en los operativos de sujetos abordo de motocicletas, de vehículos con vidrios polarizados, todos estos en situaciones de vehículos con placas de otros estados.Todo esto se está llevando a cabo y seguramente en esta situación alguien se molestó y fue de donde se desprende la agresión a las compañeras. es parte del trabajo", manifestó Hernández González.

Las autoridades continúan con las investigaciones, revisando cámaras, en información de equipos GPS y realizando entrevistas para obtener testimonios.

Las oficiales asesinadas tenían 7 años y medio trabajando en la Policía Vial -ingresaron a esa corporación el 1 de mayo de 2018-, el secretario de seguridad agregó que sus jefes directos reportan que las agentes tenían “expedientes limpios”, que eran “productivas y disciplinadas”.

Por su parte, la policía Vial a cargo Jorge Alberto Arizpe García lamentó el doble asesinato de sus elementos. En un comunicado la corporación aseguró que las oficiales se desempeñaron con compromiso, disciplina y un profundo sentido del deber durante siete años y seis meses de servicio a favor de la seguridad vial del estado.

“Desde la Policía Vial del Estado de Jalisco, condenamos enérgicamente este artero ataque que arrebató la vida de nuestras compañeras, quienes dedicaron sus días al servicio y la protección de las y los ciudadanos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación, reiterando nuestro respaldo total en este difícil momento. Será la Fiscalía del Estado de Jalisco la autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes para el esclarecimiento de estos lamentables hechos y la localización de quienes resulten responsables” expresó el comunicado la Policía Vial.

Reunión de gabinete de seguridad por homicidio de las dos agentes viales

Tras conocer la noticia del asesinato de las dos servidoras públicas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro convocó a una reunión de seguridad en Casa Jalisco.

El mandatario Jalisciense informó que en el encuentro participaron diversas corporaciones de seguridad, como: la Fiscalía del Estado, la Policía Estatal, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Vial, la Guardia Nacional y el Ejército; así como las presidentas y presidentes de los ayuntamientos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), entre ellos la de El Salto, María Elena Farías Villafán, lugar del ataque.

“No vamos a permitir que esta situación quede impune, vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda. Ya estamos muy cerca, tenemos ya un vehículo asegurado, un Tsuru. Tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos. Vamos a apoyar a las familias en todo. Vamos a ser muy solidarios con las familias de estas dos mujeres policías. Repito, es algo que verdaderamente me duele en el corazón. Es algo que como gobernador nunca quieres vivir, que asesinen a dos elementos, mujeres, además una cosa terrible”, declaró el mandatario jalisciense.

Lemus Navarro envió el pésame a las familias de las agentes viales y aseguró que las van a apoyar con los gastos funerarios y con en la entrega de las indemnizaciones económicas.