Cae exdirector de Administración de Trijaem por transferencia de 32 mdp a cuentas no autorizadas

TOLUCA, Edomex. (apro).- Tomás “N”, exdirector de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), fue detenido por su probable intervención en la transferencia de más de 32 millones de pesos de ese órgano a 29 cuentas dispersas en varias entidades del país, cuyos propietarios no han sido clarificados.

La orden de aprehensión concedida por el juez, plantea su probable intervención en el delito de abuso de confianza, en agravio del órgano autónomo para el que laboraba.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) expuso que el detenido “presuntamente realizó, en colaboración con otros sujetos, transferencias bancarias por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos con 09 centavos, enviando dichos recursos a diversos destinatarios mediante el uso de dispositivos electrónicos con los que manejaba la cuenta bancaria del Trijaem”.

Tomás “N”, según la dependencia, habría aprovechado las responsabilidades inherentes a su cargo y la confianza en él depositada para realizar las operaciones.

Conforme a los documentos bancarios de las transferencias, éstas se realizaron desde de la cuenta CHQ-MXN-TOLUCA, ED-03802268817 de Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., con autorización del token 2, a cargo de Tomás “N”, el 1 de diciembre de 2023.

El Trijaem reconoció, varios días después, el hackeo de su cuenta e informó sobre la promoción de la denuncia penal correspondiente en contra de quien resulte responsable por falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, en agravio de la fe pública.

También aseguró que logró congelar de manera inmediata los movimientos financieros y la institución bancaria reintegró en su totalidad los recursos.

Por los hechos, a finales de agosto pasado fue detenido Omar “N”, jefe del Departamento de Servicios Financieros del Trijaem, a quien se señaló de supuestamente haber tomado el dispositivo desde el que se realizaron las operaciones bancarias.

No obstante, Silvia “N”, esposa de Omar “N”, ha advertido que no existe ninguna prueba contundente sobre la participación de su marido y, pese a ello, se le ha negado en tres ocasiones la oportunidad de llevar su proceso en libertad. Tampoco, acusó, se ha seguido una perspectiva muticultural en su caso, aún cuando Omar es un hombre de origen indígena.

Luego de esta segunda detención, el Trijaem aseguró que mantiene su colaboración imparcial con las autoridades competentes para esclarecer el asunto, a fin de garantizar el debido proceso, sin excepción alguna.

“El Tribunal reafirma que todas las y los servidores o exservidores públicos, sin distinción alguna, están sujetos al marco legal vigente y llamados a conducirse con integridad y responsabilidad”, planteó.

Además, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales, a fin de evitar la difusión de información imprecisa y fortalecer la confianza en las fuentes verificadas.

Finalmente, anticipó que la presidencia del Tribunal se abstendrá de emitir declaraciones públicas relacionadas con el caso, en respeto al trabajo de la Fiscalía, de las autoridades competentes y del debido proceso.