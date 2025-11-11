Detienen a tres mujeres por la desaparición y localización sin vida de una niña en Juchitán

Detienen a tres mujeres en Juchitán, en relación por la desaparición y localización sin vida de niña en Juchitán. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Noelia Dailet, de escasos 4 años, fue localizada sin vida, luego de ser reportada como desaparecida tras un ataque armado donde fue ejecutada su madre Adelina L.P., Karla V. S., y Carlos Eduardo N., confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

En un comunicado precisó que derivado de un operativo interinstitucional de inteligencia criminal, la Fiscalía logró la detención de tres personas, una del Estado de México y dos de Chiapas, vinculadas con la desaparición y fallecimiento de Noelia Dailet, reportada como desaparecida el 10 de noviembre en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, luego del ataque de un comando armado.

Derivado de las indagatorias, se obtuvieron datos de prueba que permitieron la detención de R.E.B.N., del estado de México y de M.G.S.P., y R.I.P.G., de Chiapas, cuya hipótesis apuntan a que el crimen de la niña podría estar vinculado con una célula delictiva con presencia en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las tres personas detenidas participaron en la desaparición de la niña y se investiga su responsabilidad en los hechos en que fueron ejecutados Carlos Eduardo, de 19 años; Adelina, de 21 años y Karla, de 25 años, registrados la tarde del 10 de noviembre en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, en Juchitán de Zaragoza.

En el operativo participaron las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, policía estatal y la Agencia Estatal de Investigaciones, que lograron la ubicación y aseguramiento de las tres personas detenidas.

Los presuntas responsables quedaron a disposición de la autoridad ministerial que definirá su situación jurídica, mientras la Fiscalía continúa una investigación integral, multidisciplinaria y con perspectiva de género e infancia a fin de esclarecer los hechos.