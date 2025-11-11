Ejército confirma que seis militares están detenidos por el asesinato de dos niñas en Badiraguato

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que un juez dictó prisión a los militares implicados en el homicidio de las niñas Leydi y Alexa de 7 y 12 años, quienes murieron cuando elementos del Ejército dispararon contra el vehículo en que viajaban junto a su familia en la sierra de Badiraguato.

Trevilla Trejo dio a conocer que un juez dictó prisión a seis soldados involucrados en los hechos del 6 de mayo de este año, y que en su momento se manejó como fuego cruzado pero que la misma familia de las menores desmintió.

"En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión, se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados", dijo.

En su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría Nacional de la Defensa Nacional habló sobre este hecho, del cual han pasado seis meses y que conmocionó a la sociedad de Sinaloa.

Las menores eran alumnas de la escuela primaria Rafael Ramírez en Culiacán y se encontraban de paseo con su familia cuando el vehículo en que viajaban fue baleado por el Ejército en una zona de la sierra de Badiraguato, sobre la carretera federal 24, a la altura de la comunidad de la Cieneguilla, perteneciente a la sindicatura de Santiago de los Caballeros.

En un primer momento, el Ejército no se pronunció, sin embargo, ante la presión de familiares y señalamientos de un ataque directo, el caso finalmente se judicializó.

Sobre el caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) emitió un pronunciamiento relacionado con el caso, mismo que recién cumplió seis meses. En ese sentido, la organización no gubernamental lamentó que no se anuncien avances sustantivos en la investigación civil, luego de que ha sido un juzgado militar quien condenó a prisión a los soldados involucrados.

Se cumplieron 6 meses de la ejecución arbitraria de las niñas Leidy y Alexa de 11 y 7 años en #Sinaloa, por parte del #Ejército, en lo que inicialmente, de manera falsa, se dijo que fue un enfrentamiento. Abrimos hilo ???? — Centro Prodh (@CentroProdh) November 11, 2025

En sus redes sociales, Centro Prodh señaló que este caso no es aislado, haciendo referencia a los seis migrantes asesinados en Chiapas en octubre de 2024 y la reciente ejecución de seis jornaleros en Tamaulipas en octubre último, todos a manos de personal del Ejército.