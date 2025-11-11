Encuentran a mujer desmembrada en un bote de basura en Mexicali

ENSENADA, B.C., (apro) .- El cuerpo de una mujer desmembrado y presuntamente momificado fue encontrado en una vivienda abandonada del municipio de Mexicali, Baja California.

El hecho ocurrió alrededor de noche en una casa ubicada en la avenida Cascada Altepexi, número 4115, del fraccionamiento Valle de Pueblo, al oriente de la capital bajacaliforniana.

De acuerdo con los datos oficiales, divulgados por la policía municipal, al parecer habría sido encontrada la noche del sábado 8 de noviembre, tras un reporte registrado alrededor de las 20:30 horas de un vecino que, al limpiar su casa, notó que en el patio contiguo sobresalía una pierna de un bote de basura, mismo que estaba a un lado de una lavadora y basura.

Los agentes revisaron el lugar, mismo que resultó un inmueble en desuso; al detectar el cadáver avisaron a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Conforme a datos generales, al cuerpo correspondió a una mujer de 1.60 metros de estatura, complexión delgada, con blusa blanca, camiseta negra y un pantalón café, además de anillos y joyería de fantasía. Le faltaba la pierna izquierda.

Diferentes medios de comunicación de Mexicali reportaron que, conforme a versiones de vecinos, podría tratarse de una persona identificada como Lorena, de aproximadamente 30 años, en situación de calle y que la llamaban “Shakira”.

También que no la habían visto en aproximadamente dos meses por la zona, aunque utilizaba la vivienda indicada.

En seguimiento más tarde, fue referido que, conforme a datos de la FGE, el cuerpo al parecer lucía momificado y que la pierna faltante probablemente fue por carroñería de animales ferales, aunque no se descarta la línea de investigación de un posible homicidio.

Tras esto, los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Apenas el pasado 1 de noviembre, también fue dado a conocer que, tras cinco días de búsqueda, una mujer encontró el cuerpo de su hija dentro de un contenedor de basura en el municipio de Tijuana. Tenía huellas de violencia y estaba detrás de unos edificios en el fraccionamiento Hacienda Delicias III, dentro de la delegación La Presa Este, en dicha ciudad fronteriza.