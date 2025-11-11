Explota vehículo repartidor de gas LP de Silza en la vía pública de Mexicali (Video)

ENSENADA, B. C. (apro).- Un vehículo repartidor de gas LP, de la compañía Silza, explotó en la vía pública del municipio de Mexicali, Baja California, luego de generarse un incendio en la cabina que se propagó al área de tanques de distintos tamaños.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas de este martes en la calzada Héctor Terán Terán; no hubo personas lesionadas, salvo daños totales a la unidad, así como afectaciones a casas, negocios y árboles cercanos.

En redes sociales circularon videos de testigos, donde se aprecia la unidad en llamas, el momento de las explosiones, y la expulsión violenta de llantas; también la labor de los bomberos, quienes intentan sofocar el incendio y se mantienen firmes a pesar de la explosión.

Al parecer en el vehículo eran transportados 25 tanques de 45 kilogramos y 10 de las llamadas “minitas” de 10 kilogramos.

La prensa regional documentó que el conductor, de 23 años de edad, alcanzó a salir de la unidad, además de que reportó que fallas en el vehículo y posteriormente el fuego en la camina, por lo que decidió alejarse.

Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California compartieron información preliminar en redes sociales.

“El fuego habría iniciado en la cabina y se propagó rápidamente hacia la zona de los tanques, provocando la explosión de tres cilindros, los cuales contenían una cantidad mínima de gas”, según explicaron.

Agregaron que el incidente fue atendido de inmediato por Bomberos, Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, además de que no fueron reportadas personas lesionadas.

Protección Civil estatal aclaró que la regulación en materia de hidrocarburos y energéticos corresponde a la federación, pero como parte del seguimiento, se iniciará un procedimiento administrativo hacia la empresa responsable para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, condiciones de las unidades y la documentación ante instancias federales.

Rubén Osuna Beltrán, director de Bomberos de Mexicali, declaró a la prensa que por la temperatura alcanzada hubo explosión “en dos o tres tanques”, además de los daños generales.

“Dañaron parte de algunas viviendas y unos negocios con ruptura de vidrios por la detonación, pero no hay ni un lesionado… al parecer comenzó en el área de motor y ocasionó que rápidamente se incendiara toda la unidad”, refirió, aunque aclaró que seguían trabajando los peritos en torno al accidente.

Silza y el pipazo en Iztapalapa

La Transportadora Silza, S.A. de C.V. es la empresa dueña de la pipa que estalló el miércoles 10 en Iztapalapa, que ha dejado un saldo de 32 muertos y decenas de heridos.

Silza tiene como misión "ofrecer las mejores condiciones de seguridad" y como visión ser "altamente competitivo, con talento humano capacitado y socialmente responsable", según se lee en su página oficial, donde da cuenta que inició operaciones en octubre de 1993 y es parte del Grupo Tomza, compañía que pertenece a los empresarios Tomás Zaragoza Ito y Tomás Zaragoza Fuentes.

Según información de la empresa, Transportadora Silza es la cuarto distribuidora de Gas LP más grande de México con un 9% de participación de mercado y presencia en más de 16 estados de la República Mexicana. Su matriz está en Tijuana, Baja California.

De hecho, la Sener sancionó en el 2013 con 52 millones de pesos a Grupo Tomza por faltas administrativas y técnicas de pipas en planta de Amozoc, Puebla.