La FGR va contra exgobernadores de Nayarit por venta ilegal de paraísos turísticos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Ney González, e investiga a su sucesor, Roberto Sandoval, por la venta ilegal de diversos terrenos en la costa de la Riviera Nayarita valuados en miles de millones de pesos.

Este martes, en conferencia de prensa, la FGR explicó que las investigaciones derivaron del llamado “Mega Operativo Nuevo Nayarit”, en el que colabora con el gobierno de la entidad y a través del cual ya fueron recuperados 9.6 millones de metros cuadrados valuados en 100 mil millones de pesos.

"Ya se agotó la última instancia que pudieran tener los querellantes en el proceso que hemos estado llevando a cabo; cuánto territorio hemos recuperado, un promedio de 9 millones 620 mil metros cuadrados con un costo promedio que pudiéramos nosotros tener que equivaldría a 50 mil millones de pesos, aproximadamente 50 mil millones de pesos.

"Y si hacemos a un lado los terrenos que están en breña y llevarles servicios públicos serían seguramente 100 mil millones de pesos o más", afirmó el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

La investigación inició a nivel local en el año 2022 luego de que la Fiscalía estatal recibió una denuncia del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), con sede en el municipio de Bahía de Banderas, por operaciones de adquisición, arrendamiento, comodato y venta de terrenos con destino turístico entre 2005 y 2021.

De acuerdo con la versión oficial, dichas operaciones fueron simuladas para favorecer a particulares y funcionarios del gobierno estatal sin que los recursos ingresen al patrimonio público.

Ese mismo año, la Fiscalía de Nayarit obtuvo dos órdenes de aprehensión contra el exgobernador Ney González Sánchez por corrupción, razón por la que actualmente se le considera prófugo y, desde entonces, también fueron emitidas fichas rojas de Interpol para buscar y detener al exmandatario y otro exfuncionario del estado.

En el año 2023, la Fiscalía de Nayarit dio vista a la FGR con los posibles delitos federales que derivaron de la misma investigación.

La fiscal especializada de control competencial de la FGR, Cristina Reséndez, indicó que en marzo de 2025 la Federación solicitó orden de aprehensión contra González Sánchez por un quebranto multimillonario a FIBBA luego de concluir que existió una estrategia delictiva de simulación de pagos durante su administración.

Respecto al exgobernador Sandoval Castañeda, indicó que hasta el momento siguen las investigaciones, por lo que aún no existe orden de captura en su contra por este caso.

Añadió que también existen indagatorias abiertas contra familiares y empresas de ambos exmandatarios por delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia por violaciones a la Ley de Amparo.

De acuerdo con la investigación, la red de funcionarios realizó ventas de terrenos frente al mar en la zona turística de Nayarit que llegaron a cobrar incluso a 50 pesos el metro cuadrado.

“Se obtuvo la autorización judicial para acceder a información bancaria y asegurar las cuentas relacionadas con las personas imputadas, se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias conocidas y por conocer con un monto total de 7 mil 213 millones de pesos en moneda nacional pertenecientes a 45 personas y 82 personas morales y 82 personas físicas", apuntó Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Nayarit.

"Hoy podemos afirmar que 359 cuentas bancarias se encuentran aseguradas y sus movimientos fueron analizados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, que realizó un exhaustivo estudio financiero y patrimonial de los involucrados.”

Los terrenos que han sido recuperados se encuentran en Nuevo Vallarta/Nuevo Nayarit, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Sayulita, así como en el municipio de Compostela.